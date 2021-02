Voetbalvereniging Kruiningen 'behoort tot de top van Zeeland' (op virtueel gebied)

De assistent van hierboven is Jaap van Langevelde, voorzitter van V.V. Kruiningen. Het is niet voor het eerst dat hij in zijn voorzitterscarrière aan het rad draait. Sterker nog; het is een traditie. Wanneer het eerste elftal van Kruiningen een thuiswedstrijd speelt, wordt de derde helft standaard afgesloten met het Rad van Avontuur. Aanwezigen kunnen dan loten kopen en stopt het rad met draaien op jouw lotnummer, dan ga jij ervandoor met de prijs.

Een gezellige activiteit waar normaal gezien veel leden op af komen en wat de clubkas goed spekt. Maar toen kwam de lockdown. Eerst moest de kantine dicht en daarna mochten er geen wedstrijden meer worden gespeeld. Dus ook geen Rad van Avontuur meer en ook geen extra inkomsten.

Pluspunten

Daar kwam in december verandering in toen de vereniging naar een manier zocht om de binding met de leden in stand te houden. Er kon toen voor het eerst meegedaan worden aan het Rad van Avontuur, nieuwe stijl. En dat beviel zo goed dat er een tweede editie kwam. "Eigenlijk moeten we dit om de veertien dagen doen, maar dat kunnen de jongens [vrijwilligers, red.] niet opbrengen", zegt Van Langevelde.

Behalve weer meer binding met de leden, levert het de club nog iets op. "We willen toch graag de begroting een beetje rond krijgen. En dit brengt zelfs ietsjes meer op dan normaal", zegt Van Langevelde met een glimlach. "Maar dat ligt natuurlijk ook aan de vrijwilligers, die doen dit allemaal voor niks. Het kost ons geen cent. En daarom is de begroting goed van de loterij."

Beter dan Kloetinge en Goes

En er is nog iets waar de voorzitter trots op is: "Wat we hier doen, is de top van Zeeland", zegt hij vol bravoure. "In voetballen zijn we ietsjes minder dan Kloetinge, Hoek en Goes. Maar dit is toch wel top. Dit doen ze daar niet", zegt hij op licht spottende toon.

Dat roept de vraag op of er meer in deze nieuwe vorm van ledenbinding zit, maar helaas. "Als ik heel eerlijk ben. Dit hoeft een derde keer niet van mij. Ik zie ze liever over een paar weken weer op het veld", zegt Van Langevelde hoopvol. "En dan fluit ik de eerste wedstrijd." Waarvan akte.