Baaijens-Van de Vrie en Happy Grace vastberaden na topweek: 'Van ons zijn ze nog niet af'

Donderdag schoot de uit 's-Heer Hendrikskinderen afkomstige Baaijens-Van de Vrie meteen uit de startblokken. Op de Team Test pakte ze een bronzen medaille. Reden voor een feestje was dat toen nog niet. "Na een goed begin raakten Happy Grace en ik een beetje de kluts kwijt. Maar daarna lieten we toch nog wat goede dingen zien. Doordat anderen ook de nodige moeite hadden, werden we derde en stond ik op het podium. Dat is natuurlijk altijd mooi."

Maar de dag erna, op vrijdag, werd het nog veel mooier voor Baaijens-Van de Vrie. Met een score in het A-kader van bijna 73 procent haalde ze het niveau dat komende zomer gevraagd wordt voor de Paralympische Spelen in Tokio. Bijzonder knap, want de amazone behoort normaliter niet tot het Nederlandse kader, dat onder leiding staat van bondscoach Joyce Heutink. "Om naar dat niveau te groeien, zal ik in Nederland vaker scores als deze neer moeten zetten."

Soms verklaren mensen me voor gek, maar ik weet waarvoor ik het doe" Tessa Baaijens-Van de Vrie

Gelukkig weet Baaijens-Van de Vrie wat daar voor nodig is. "Hard trainen en de beste worden, want het niveau in Nederland ligt enorm hoog." Hoewel ze met haar veertig jaar al behoorlijk ervaren is, blijft ze onverminderd ambitieus. "Anderen verklaren me soms voor gek, als ik weer naar de andere kant van het land ga om te trainen, maar ik weet waarvoor ik het doe. Een maand geleden had ik weer een trainingsstage bij de KNHS en een paar dagen later werd ik uitgenodigd om mee te gaan naar Qatar."

Madonna in de manege

Na haar uitstekende optredens op het Arabische schiereiland mag ze binnenkort weer aansluiten bij het Nederlandse kader. In de tussentijd is de kans groot dat er regelmatig muziek van Madonna door de manege schalt, want onder aanvoering van de melodieën van de popster presteerde paard Happy Grace op de toppen van zijn kunnen. "Madonna stond vroeger vaak op tijdens de Kür (onderdeel van de dressuurproef, red.). De herkenning en alle positieve reacties die ik al uit Nederland had gekregen zorgden samen voor een enorme boost."

Een ding is zeker: van Baaijens-Van de Vrie gaan we dit jaar nog horen. "Ik voel dat er nog meer potentie inzit. Van ons zijn ze nog niet af."

Beluister hier hoe de klanken van Madonna's muziek mede zorgden voor een topprestatie