Inwoners Sas van Gent starten een petitie: 'Levensgevaarlijke vijver moet weg'

Veel buurtbewoners vinden het onbegrijpelijk dat er midden in de woonwijk een vijver te vinden is. Het is een kindvriendelijke buurt met op een steenworp afstand een kinderboerderij en basketbalpleintje.

Een lieve jongen

Christine Ahmed is een van hen. "Het was mijn buurjongen en ik ken hem al vanaf zijn geboorte. Het is een vreselijke situatie. Hij was zo'n lieve, rustige en verlegen jongen."

Ook heeft ze nog contact gehad met de moeder van het jongetje. "Ik heb haar gecondoleerd en verteld dat ze sterk moet blijven. Hasim is nu een engeltje in de hemel." Juist omdat ze de familie zo goed kent, ondersteunt Christine de petitie.

Christine Ahmed heeft de petitie ook ondertekend (foto: Omroep Zeeland)

De stad is begaan met de familie. Eerder werd er al een crowdfunding actie opgestart om de familie financieel bij te staan. Inmiddels is er ook een petitie gestart. "Iedereen kent elkaar. Al onze kinderen spelen met elkaar."

Levensgevaarlijk

Volgens de buurtbewoonster is de vijver levensgevaarlijk. Het heeft volgens haar bovendien geen nut om in een woonwijk, een vijver vol slik te hebben. "Een zwembad is iets heel anders dan een moerasachtige vijver waar geen houvast is. We letten op onze kinderen, maar je hoeft maar 1 seconde niet op te letten en het is gebeurd."

De petitie is online te ondertekenen. Maar ook zijn een aantal buurtbewoners zondag langs de deuren gegaan om handtekeningen te verzamelen. "Uiteindelijk willen we ze aanbieden aan de gemeente. In de hoop dat de vijver dicht wordt gegooid óf wordt omheind met hekken."

Petitie Sas van Gent ruim is ruim 440 keer ondertekend.