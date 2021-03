Goedemorgen! Scholen open, actie en toeristenkerk

De middelbare scholen gaan vanaf vandaag weer gedeeltelijk open. Leerlingen moeten minstens één dag per week samen les krijgen. Voor veel leerlingen en docenten zal het een mooi weerzien zijn, zonder een schermpje ertussen.

Leeg klaslokaal op CSW De Perre in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Een drama afgelopen week in Sas van Gent: een jongetje van zes jaar oud viel in een vijver bij de Beneluxstraat en overleed later in het ziekenhuis. De schrik zit er goed in bij veel inwoners van Sas van Gent. Ze zijn boos en willen dat de vijver dicht wordt gegooid. Daarom is er een petitie gestart.

Christine Ahmed heeft de petitie ondertekend (foto: Omroep Zeeland)

Voorlopig zullen er geen vieringen zijn in de toeristenkerk in Zoutelande. De Werkgroep Toeristenkerk Zoutelande en het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren hebben afgelopen zaterdag met elkaar gesproken over mogelijke vieringen in deze strandkerk. Het is volgens betrokkenen door corona praktisch gezien onmogelijk om met Pasen, zondag 4 april, een viering te houden.

Het aantal bezoekers en vrijwilligers zou te groot worden. Daar komt nog bij dat een aantal van deze vrijwilligers tot een risicogroep behoort. Mogelijk is de eerste viering in Zoutelande op 23 mei, maar dat is afhankelijk van de coronacijfers.

Ganzen in de Yerseke Moer (foto: Jolanda Huissen, Kapelle)

Het weer

Het is vanochtend op de meeste plaatsen bewolkt en nogal nevelig, landinwaarts is er ook wat mist. In de loop van de ochtend breekt de zon af en toe door en vanmiddag is het overwegend zonnig. Bij een matige oostenwind wordt het vanmiddag ongeveer 10 graden.