Geacht kabinet: 'Geef de oesterboeren meer mogelijkheden'

"We willen het kabinet vragen of we onze eigen percelen mogen gebruiken voor andere kweken. Dus dat we andere soorten schelpdieren op de visgronden mogen kweken. Nu zijn we beperkt tot oesters", aldus Nelis.

Oesterboeren hebben het zwaar

Het lijkt wel of de Nederlandse overheid de oesterkwekers tegenwerkt, vindt Nelis. Volgens hem gaat het in de hele oesterbranche niet goed. Niet alleen de oesterboeren op de Oosterschelde hebben het zwaar, maar ook de kwekers op zee. De Nederlandse overheid doet niets. "In Frankrijk worden vissers en kwekers wel geholpen en ook in Ierland worden oesterboeren gesubsidieerd, maar in Nederland krijgen wij geen steun", zegt Nelis.

Jaap van Rooij van de Nederlandse Oestervereniging bevestigt dat er betere tijden zijn geweest voor oesterboeren. "Maar we blijven het gesprek met het kabinet aangaan, in de hoop dat dat positief uitpakt."

Hulp van de overheid

"In samenspraak met Natuurmonumenten en de Zeeuwse Milieufederatie werken we op dit moment aan een toekomstvisie voor de komende vijf tot tien jaar", vertelt De Rooij. Maar volgens Nelis is er op dit moment hulp nodig. "We willen toestemming vragen aan Den Haag om nu die beperking op te heffen voor de oesterkwekers."

Ondanks de zware tijden wil Jesse Nelis wel door met het bedrijf van zijn vader. "Ik moest wel wat anders leren van mijn vader en heb zeevaart gestudeerd in Vlissingen. Maar ik wil mijn vader opvolgen."

Oosterschelde bij Oesterdam (foto: Ria Overbeeke)

