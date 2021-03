En dat is drie! GGD zet nu ook vaccins bij prikplek in Middelburg

Prikplek Middelburg geopend: de eerste 85-plussers hebben hun vaccin al binnen (foto: Omroep Zeeland)

Het is de derde plek in Zeeland waar op relatief grote schaal gevaccineerd wordt. Het vaccineren ging meteen na de opening van start.

De andere twee prikplekken in Zeeland zijn de Zeelandhallen in Goes en de skihal in Terneuzen. Er komt in april nog een vierde locatie bij. Waar precies is nog onbekend, maar het is wel al duidelijk dat die ergens in Zierikzee moet komen.

80-plussers

In Middelburg is nu begonnen met het inenten van 80-plussers. Er kunnen zestienhonderd prikken per dag worden gezet, maar of dat ook echt gebeurt, is nog maar de vraag. Er moeten ook voldoende vaccins beschikbaar zijn.

Prikhokken in nieuwe vaccinatielocatie in Studio A58 in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Tot nu toe zijn meer dan 32.000 Zeeuwen gevaccineerd. Dat zijn vooral medewerkers in de zorg en ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiswonende ouderen. De vraag is wanneer de rest van Zeeland aan de beurt is.

'Gewoon afwachten'

De Zeeuwse GGD durft niet te ver vooruit te kijken. "Wij volgen als GGD Zeeland de landelijke strategie", zegt Joy Engelbrecht. "We weten nu voor de komende weken hoe het schema eruit ziet, maar voor de langere termijn moeten wij ook gewoon afwachten wat er gaat komen."

De GGD benadrukt verder dat je een uitnodiging krijgt, dus dat het geen enkele zin heeft zelf te gaan bellen met de GGD in de hoop eerder te kunnen. "Pas als je die uitnodiging hebt, kun je een afspraak maken."