Jeugdhonk Scharendijke wordt 'paleisje voor Bende van het Strand'

Samen met een aantal jongens die bij de stichting een taakstraf uitvoeren, is De Vries elke dag in de weer met hout, isolatiemateriaal, gipsplaten en verf om ervoor te zorgen dat het nieuwe onderkomen in het voorjaar in gebruik kan worden genomen.

Niet achter geraniums

De Vries raakte zo'n vijf jaar geleden door een ongeluk arbeidsongeschikt en was daarom aangewezen op een uitkering. Hij wilde echter niet achter de geraniums terechtkomen, dus startte hij in 2018 samen met een aantal vrijwilligers stichting De Bende van het Strand. Met als doel om de stranden en de kustlijn op Schouwen-Duiveland schoon te houden van zwerfafval.

Sindsdien struint 'de bende' vrijwel elke dag de Schouwse kust af met prikstok en vuilniszakken. "De stranden worden op initiatief van de gemeente in de zomer schoongemaakt, maar de overige negen maanden blijft alle rommel liggen. En dat ruimen wij dus op."

Tienduizend euro

De stichting kreeg van de gemeente tienduizend euro voor de verbouwing van het gebouw in Scharendijke. Het is namelijk de bedoeling dat de stichting ook spullen gaat repareren. "Er komt een grote werkbank in te staan met gereedschap, zodat we bijvoorbeeld oude meubeltjes kunnen opknappen of een band kunnen plakken van een fiets. En daarnaast gaan we wat klusjes doen voor de bewoners in de buurt. Van het geld dat we verdienen, kan er weer benzine worden gekocht voor onze strandauto."

Deze jongens verdienen namelijk ook een tweede kans" Erik de Vries - De Bende van het Strand

Naast een aantal vrijwilligers die regelmatig meehelpen om de Schouwse kust schoon te houden, werkt De vries ook samen met Bureau Halt en de reclassering. "Dat was echt een droom en die is nu werkelijkheid geworden. Ik vind het te gek om deze mensen te helpen om wat structuur te bieden in hun dagelijks leven en ervoor te zorgen dat ze een stukje zingeving in het leven terugkrijgen. Deze jongens verdienen namelijk ook een tweede kans."

Zitten of een taakstraf

De Vries heeft momenteel zeven mensen die vanuit de reclassering bij hem werken. "Ze hadden de keuze om te gaan zitten voor een bepaalde periode of een taakstraf bij ons. Sommige hadden nog nooit geklust, maar ze gaan ervoor en vinden het hartstikke leuk om te doen. De sfeer onderling is ook erg goed."

Vrijwilliger

Eén van de medewerkers is Marcel de Bruine uit Zierikzee. Hij kwam via de reclassering in aanraking met De Bende van het Strand en heeft de afgelopen periode een taakstraf uitgevoerd. Zijn straf zit er inmiddels op, maar het werk beviel hem zo goed dat hij vrijwilliger is geworden. "Ik vind het echt een mooi initiatief, dus toen ik klaar was en thuis kwam te zitten, heb ik op een avond Erik gebeld en gevraagd of ik terug kon komen. Het geeft structuur aan mijn leven, 's avonds niet te laat naar bed en 's ochtend vroeg op. Dat ritme is fijn."

Vrijwilligers maken het strand schoon (foto: Omroep Zeeland)

Ook de gemeente is enthousiast over de ontwikkeling die De Bende van het Strand de afgelopen jaren heeft gemaakt. Dat is volgens wethouder Ankie Smit ook één van de redenen waarom de stichting een subsidie heeft gekregen van tienduizend euro. "De Bende van het Strand is een meerwaarde voor het eiland. Ze ruimen de stranden en de kustlijn op en komen op plekken waar de gemeente niet komt. Daarnaast vervullen ze sinds kort ook een maatschappelijke taak. Ze bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om deel te nemen aan de samenleving."

Opleiding tot jobcoach

Het liefst zou De Vries met het schoonmaken van de kustlijn en het begeleiden van mensen die bij hem werken in zijn eigen onderhoud willen voorzien. "Dat zou namelijk betekenen dat ik niet meer elke maand mijn hand hoef op te houden en dat ik weer een baan heb. Daarom volg ik sinds kort een opleiding tot jobcoach, zodat ik in de toekomst ook mensen via het UWV kan gaan begeleiden."

Ontzettend trots

Wanneer mensen aan De Vries vragen wat De Bende van het Strand voor hem betekent, geeft hij altijd hetzelfde antwoord. "Het is mijn kindje, ik heb het verwekt, ik heb het geboren zien worden en ik heb het zien opgroeien samen met iedereen die de Bende van het Strand een warm hart toedraagt. Het is een volwaardige stichting en wordt nu zelfs gezien als een re-integratiebureau. Wie had dat gedacht. Daar ben ik ontzettend trots op."