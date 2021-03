OM eist vrijspraak, rechter veroordeelt man tot 9 jaar cel voor doden Joost van der Linden

Volgens de rechtbank heeft de veroordeelde belastende verklaringen afgelegd in afgetapte gesprekken. Hij zou gezegd hebben 'iemand te hebben omgelegd in Vlissingen'. Later heeft hij met zijn vriendin, die eerst hoofdverdachte was, bedacht dat zij het had gedaan. De twee hebben verteld dat Van der Linden haar had aangerand, waarna ze zichzelf moest verdedigen. Volgens de rechtbank is van aanranding nooit iets gebleken. Het wordt de man uit Almere zwaar aangerekend dat hij justitie jarenlang op het verkeerde been heeft gezet.

Het Openbaar Ministerie zei twee weken geleden niet te kunnen vaststellen waar Joost van der Linden aan is overleden. Een overdosis was een mogelijkheid, net als verwurging of een combinatie van die twee. De rechtbank acht het niet aannemelijk dat Van der Linden aan een overdosis is overleden. Van der Linden was groot cocaïnegebruiker, waardoor het volgens de rechter onwaarschijnlijk is dat hij 'ineens' een overdosis zou nemen. Ook de veroordeelde man uit Almere en diens toenmalige vriendin waren cocaïnegebruikers. Joost van der Linden was hun dealer.

Vriendin werd eerder veroordeeld

Voor de dood van Joost van der Linden, in oktober 2010 in een huis aan de Dortsmansstraat in Vlissingen, stond eerder een vrouw uit Vlissingen terecht. Zij werd in eerste instantie vrijgesproken door de Middelburgse rechtbank, vervolgens veroordeeld tot 8 jaar cel in Den Bosch, maar uiteindelijk werd ze in Den Haag onherroepelijk vrijgesproken van moord. Ze kan daardoor niet meer opnieuw worden aangeklaagd, terwijl ze door het OM altijd als hoofdverdachte is gezien.

De mannelijke verdachte werd eerder wel veroordeeld tot vijf maanden cel, omdat hij zou hebben geholpen om het lichaam weg te werken en de vrouw uit handen van de politie te houden. De zaak kwam tien jaar na dato weer voor de rechter omdat de familie een zogenoemde artikel 12-procedure startte. Zij dienden een klacht in omdat het Openbaar Ministerie besloot niet tot vervolging van de man over te gaan. De rechter dwong daarop het OM om de zaak toch weer op te pakken.

