Aantal Zeeuwse coronapatiënten in ziekenhuizen neemt toe

Coronapatiënt in ziekenhuis wordt geïntubeerd voor kunstmatige beademing (foto: ANP)

Bij het Adrz liggen 21 Zeeuwse coronapatiënten en bij ZorgSaam zijn het er acht. In het Adrz liggen er daarnaast nog twee coronapatiënten uit Zuid-Holland.

Stabiel

Het aantal Zeeuwse coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen was enkele weken vrij stabiel, na een spectaculaire daling begin deze maand. Nu is er dus sprake van een stijging. Dat betekent dat de instroom van nieuwe patiënten op dit moment groter is dan de uitstroom van herstelde en overleden patiënten.

Van de in totaal 31 coronapatiënten (29 Zeeuwen en twee niet-Zeeuwen) in de Zeeuwse ziekenhuizen liggen er nu tien op de intensive care. Het gaat om zes patiënten bij het Adrz en vier bij ZorgSaam. Dat zijn er twee meer dan vorige week. Toen lagen er acht patiënten op de ic. De overige patiënten liggen op de verpleegafdeling van de twee Zeeuwse ziekenhuizen.

Sterfgevallen

Het Adrz meldt verder dat vier coronapatiënten de afgelopen week de besmetting met het virus niet hebben overleefd. Hoeveel sterfgevallen er waren bij ZorgSaam, is onbekend. Die informatie brengt het Zeeuws-Vlaamse ziekenhuis niet naar buiten.

Het aantal Zeeuwen dat is opgenomen in het ziekenhuis is in werkelijkheid waarschijnlijk hoger, want in de bovenstaande cijfers worden de Zeeuwse coronapatiënten in andere ziekenhuizen niet meegenomen. Zo gaan er veel Zeeuwen naar het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom, maar dat ziekenhuis doet geen mededelingen over de aantallen patiënten uit Zeeland.