SGP in Zeeuwse Kamer: tolvrije tunnel, in ieder geval voor Zeeuwen

Johnny Lukasse is de nummer acht op de kieslijst van de SGP voor de Tweede Kamer (foto: SGP)

We hebben de politieke partijen zelf laten kiezen wie ze naar Zeeland 'sturen'. De SGP koos voor de nummer acht op de kandidatenlijst, Johnny Lukasse uit Goes. In het verkiezingsprogramma van de SGP staat dat de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij moet worden gemaakt. "De tunnel wordt veel gebruikt, daarom moet er gekeken worden naar mogelijkheden om de tunnel eerder dan 2033 tolvrij te maken. Voor de krimp in Zeeuws-Vlaanderen zou dit een goede stap zijn", zegt Lukasse.

"We willen de Westerscheldetunnel voor iedereen tolvrij, als dat niet haalbaar, dan op zijn minst voor de Zeeuwen, als dat juridisch mogelijk is." Het is namelijk discriminatie als een bepaald deel van de bevolking wel tol moet betalen, en bijvoorbeeld Zeeuwen of alleen Zeeuws-Vlamingen niet.

Gelukszoekers niet welkom

Ook migratie is een belangrijk punt in het verkiezingsprogramma. De SGP zegt dat vluchtelingen die vluchten omdat ze hun leven anders niet zeker zijn, van harte welkom zijn. Economische vluchtelingen vallen daar niet onder. "Op die migratiestroom zijn we tegen", zegt Lukasse.

Andere Zeeuwse punten waar de SGP voor staat zijn een goede spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen en verlenging van de levensduur van de kerncentrale in Borssele.

De volledige uitzending van de Zeeuwse Kamer is hieronder te beluisteren:

Johnny Lukasse van de SGP over het verkiezingsprogramma van zijn partij