Joggingbroek verruild voor gewone kleren: leerlingen weer naar school

Het was wat vroeger opstaan voor de meesten, de joggingbroek verruilen voor gewone kleren en op de fiets naar school. "Ik heb er echt naar uit gekeken. Ik heb iedereen gemist", zegt Pleun. "Even een praatje maken met iedereen, ook met de docenten. Dat heb je thuis niet."

Gezelligheid om ruimte in het hoofd te maken

Haar hele klas mag vandaag een dagdeel naar school komen. "We sporten samen en doen leuke dingen." Op leuke dingen doen heeft de school de focus gelegd voor de komende twee weken. "Ze krijgen workshops. Van muziek tot sport. We hebben al zo veel leuks gemist, zoals excursies. De leerlingen hebben zo veel bij te praten. Verder is het beter voor de motivatie om het eerst even fijn te hebben samen als we op school", legt afdelingsleider René Florisse uit van de havo onderbouw. "Bovendien, de lessen online gaan de rest van de week natuurlijk gewoon door."

Pleun vindt het een goed idee dat de school het zo aanpakt. "We hebben elkaar allemaal zo veel te vertellen ook. Ik denk dat we anders toch veel zouden kletsen tijdens de les", lacht ze.

Deze leerlingen vormen samen een 'koppel' en hoeven dus geen anderhalve meter afstand te houden (foto: Omroep Zeeland)

Nieuw is het feit dat leerlingen een koppel met een andere leerling mogen vormen. Zij hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. "De vorige keer zat je echt alleen. Nu heb je toch meer het gevoel samen te zijn. Dit is wel beter", denkt Pleun.

Meeste scholen kiezen voor splitsen van klassen

Op het Goese Lyceum zijn de klassen de komende twee weken nog compleet op school. Daarna wordt dat anders. Het merendeel van de Zeeuwse scholen heeft de klassen in tweeën gesplitst. Dat betekent voor de leerlingen dat ze de ene dag wel op school zijn en de andere dag niet. "Liever was ik fulltime naar school gegaan. Maar alles is beter dan niks", zegt Pleun.