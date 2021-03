Veertien veehouderijen willen vrijwillig stoppen om stikstofuitstoot te verminderen

Koeien in de wei (foto: Lydia Haze)

De boeren willen gebruik maken van een regeling voor agrarische bedrijven met hoge stikstofuitstoot die dichtbij Natura-2000 gebieden zitten. Het provinciebestuur van Zeeland heeft geld van het Rijk gekregen om die zogenoemde 'piekbelasters' uit te kopen, mits die boeren dat willen.

Puzzel

De veehouderij is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de stikstofuitstoot. Provinciebestuurder Anita Pijpelink zei daar eerder al over: "Alle sectoren moeten aan de slag, om ervoor te zorgen dat er minder stikstof terechtkomt in kwetsbare natuur. Samen met partners in de regio zoeken we naar mogelijkheden om de natuur te versterken, de leefbaarheid in het landelijk gebied te waarborgen en economische ruimte te creëren. Het is een hele puzzel, die we samen moeten oplossen"

De verwachting is dat er van de veertien aanmeldingen uiteindelijk vier of vijf veehouderijen voldoen aan alle criteria en dus opgekocht worden. Maar dat is volgens de provincie nog een heel proces. "We gaan deze maand de gesprekken aan, dan volgen er nog heel wat procedures. Dit kan nog maanden duren", laat een woordvoerder namens de het provinciebestuur weten.