Ziekenhuizen boos op microbiologen om hoge vergoeding coronatest

Een bezoeker van de coronatestlocatie van de GGD wordt getest op corona (foto: ANP)

Als je een coronatest laat afnemen, kost dat je geen geld. Tenminste, niet direct uit je eigen portemonnee. Maar natuurlijk kost het afnemen van die test en het onderzoek van die test wel degelijk geld. Dat betalen we samen, via bijvoorbeeld belasting.

Eigen bedrijf

Volgens de ziekenhuizen gaat er te veel van dat 'belastinggeld' direct in de zakken van een klein groepje microbiologen, die werkt in opdracht van de ziekenhuizen, maar feitelijk hun eigen bedrijf hebben: Microvida. Dat schrijft onderzoekssite Follow The Money (FTM) zaterdag.

Roosendaal en Terneuzen

Microvida heeft laboratoria in onder meer Roosendaal en Terneuzen. Daar worden dagelijks de honderden monsters van GGD's uit de regio onderzocht op het coronavirus.

Volgens FTM ontvangt Microvida per test 65 euro uit publieke middelen. Voor heel 2020 zou dit bedrag zijn opgelopen tot naar schatting 16 miljoen euro. Een deel daarvan gaat rechtstreeks naar de microbiologen.

65 euro per test gaat naar de microbiologen (foto: ANP)

'Niet uit te leggen'

Volgens de ziekenhuizen is dat maatschappelijk niet uit te leggen. Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, stelt namens de zorginstellingen in NRC dat de inspanningen van deze artsen niet in verhouding staan tot de opbrengsten. Gesprekken over die bedragen hebben volgens hem tot niets geleid.

De ziekenhuizen die boos zijn zijn ZorgSaam (Terneuzen). Bravis (Bergen op Zoom en Roosendaal), het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en het Amphia (Breda), en ZorgSaam (Terneuzen).

Microvida zegt in een reactie in NRC dat een deel van de opbrengsten wordt gebruikt voor het in dienst nemen van een extra arts-microbioloog voor vijf jaar. Ook zou een deel van de opbrengst worden gedoneerd aan goede doelen op het gebied van gezondheid en wetenschap.

