Burgemeester Lonink: 'Vijver kan niet gedempt worden'

Er zijn knuffels en bloemen neergelegd bij de vijver (foto: Omroep Zeeland)

Lonink: "De vijver bergt het water uit de omgeving en zorgt ervoor dat de buurt droge voeten houdt. De vijver dempen is daarom geen optie."

Hij heeft buurtbewoners verzekerd in overleg te gaan het met waterschap om te kijken wat er wél mogelijk is. Te denken valt aan bijvoorbeeld een hek om de vijver. "Er is ook een speelterrein in de buurt, een kinderboerderij. Er komen veel kinderen."

Verdriet

Volgens de burgemeester lag de afgelopen dagen zijn focus in Sas van Gent op het verdriet, het onbegrip en de onmacht. "Verdriet van in eerste instantie natuurlijk de moeder. Maar ook veel verdriet op school, bij de voetbalvereniging waar het jongetje op zat."

Lonink prijst de betrokkenheid van de inwoners van Sas van Gent. Zo is de bakker een actie gestart om geld in te zamelen voor de uitvaart van het jonge slachtoffer.

Het jongetje raakte afgelopen woensdag te water (foto: HV Zeeland)

Waterrijk

De burgemeester zegt zeker begrip te hebben voor de inhoud van de petitie. "Je vraagt je af hoe dit kan gebeuren en hoe je het kan voorkomen. Maar feit is dat het een waterrijke omgeving is waar je leeft en woont. De vijver heeft een functie als waterberging. Die kun je niet zo maar afsluiten."

Triest ongeluk

Het jongetje viel afgelopen woensdag in de vijver. Tot nog toe is onduidelijk wat er precies is gebeurd en hoe hij te water is geraakt. Volgens de politie is er vermoedelijk sprake van een triest ongeluk.

Twee duikteams, twee blusvoertuigen en een traumahelikopter rukten uit en troffen in Sas van Gent het 6-jarig jongetje in het water aan. Hij werd door brandweerpersoneel uit het water gehaald. Met een traumahelikopter is het kind naar het ziekenhuis in Rotterdam overgebracht. Daar is hij afgelopen vrijdag overleden.

