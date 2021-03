Omzet van Zeeuwse horeca minder sterk gedaald dan in de rest van Nederland

Zeeuwse horeca heeft het zwaar volgens de KHN (foto: ANP)

Onze provincie wijkt weleens af van de landelijke situatie. En dat is ook hier het geval, zegt voorzitter Frank de Reu van de Zeeuwse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. "Er zijn in Zeeland ook ondernemers aan de kust die een mooie zomer gedraaid hebben en zo het Zeeuwse gemiddelde flink opkrikken", zegt De Reu.

De daling is in onze provincie dan ook minder sterk dan in de rest van Nederland. "Het aantal overnachtingen is met 19 procent gedaald, dus niet met 33 procent", legt De Reu uit. Dat het aantal overnachtingen vooral afgelopen zomer nog wel enigszins op niveau bleef, was vooral te danken aan Nederlanders. "De Duitsers en Belgen hebben het erg laten afweten", vult de voorzitter van KHN Zeeland aan.

Kredietcrisis

Landelijk kromp de omzet van de horeca in 2020 dus met 33,9 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Die daling is volgens het CBS zeven keer groter dan de omzetdaling in 2009, tijdens de kredietcrisis. In dat jaar daalde omzet met nog geen 5 procent.

De grootste daling in omzet constateert het CBS bij de hotels. Hun omzet kwam afgelopen jaar 50,8 procent lager uit dan in 2019, dat is dus meer dan de helft lager dan het jaar ervoor. De hotels hadden er volgens het CBS vooral last van dat het aantal toeristen en zakenreizigers daalde door de coronapandemie. Het omzetverlies was volgens het CBS veel minder groot voor uitbaters van vakantiehuisjes en kampeerterreinen. Zij liepen in 2020 13,1 procent aan omzet mis.

Bij de cafés was het omzetverlies veel groter, caféuitbaters zagen vorig jaar hun omzet met 41,7 procent afnemen. Terwijl de omzet van fastfoodrestaurants met maar 13,5 procent is afgenomen ten opzichte van 2019.