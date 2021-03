Jahrdell Constansia enige nieuweling bij Hoek; trainer Gevaert tekent bij

"Jahrdell is een talent, die de laatste jaren steeds beter presteert. Wij denk dat het voor hem een mooi moment is om de stap te maken zodat hij zich verder kan ontwikkelen", zo legt Jacky Lambert uit namens de technische commissie van Hoek. Bij Hoek wordt Jahrdell Constansia ploeggenoot van zijn oudere broer Jonathan.

Twee spelers vertrekken bij Hoek. Kyle Doesburg en Reguillo Vandepitte maakten onlangs al hun overstap naar eersteklasser Kloetinge bekend.Met de andere spelers bereikte de technische commissie een overeenkomst voor volgend seizoen. Daarmee blijft de kern van de huidige selectie intact.

Alleen van keeper Griffin de Vroe is nog niet bekend of hij blijft. De doelman heeft dinsdag nog een gesprek met Hoek. Het aantal selectiespelers voor volgend seizoen staat nu op achttien.

De kern van de selectie van Hoek blijft intact voor volgend seizoen (foto: Orange Pictures)

Seizoen 2021-2022

selectie Hoek keepers Jordi de Jonghe verdedigers Fabian Wilson Karim Bannani Alexander Embrechts Roycel James Niels de Pauw middenvelders Jonathan Constansia Steven Smulder Istvan Bakx Seppe Vereecke Aaron Verwilligen Rik Impens Mike Segers Giovanni Delannoy aanvallers Jahrdell Constansia Erwin Franse Ruben de Jager Steve Schalkwijk

Het club houdt het vertrouwen de spelersgroep ondanks de tegenvallende resultaten in het huidige seizoen. Hoek stond op de achtste plaats in de Derde Divisie toen de competitie onderbroken werd vanwege de coronapandemie. De achterstand op koploper SteDoCo was vijf punten.

"Het zou gek zijn als we na zes gespeelde wedstrijden zouden zeggen dat alle spelers wegmoeten", zegt Lambert. "Tegen VVSB zijn we bestolen door de scheidsrechter. Tegen VVOG spelen we gelijk met vier ballen op de paal en een gemiste strafschop. Tel die vier puntjes erbij, dan sta je bovenaan erbij", aldus Lambert.

Hoek-trainer Lieven Gevaert blijft bij Hoek (foto: Orange Pictures)

Maandag kwam het bestuur van de club ook definitief tot overeenstemming met trainer Lieven Gevaert. De Belg tekende voor één seizoen bij. Sinds de zomer van 2019 is Gevaert werkzaam bij de club.

In aanloop naar het nieuwe seizoen kiest Hoek voor een rustige trainingsopbouw. Volgens Lambert wordt de voorbereiding verdeeld in twee fases. In juni worden de trainingen hervat om de spelers weer fit te krijgen. Na een korte onderbreking wordt dan de reguliere voorbereiding opgestart. Dat zal in juli zijn als de coronamaatregelen dat toestaan.