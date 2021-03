Als je wilt geven Marloes en Sanny een schop onder je kont

Schrijvers Marloes Mattijssen en Sanny Ensing hadden vroeger zelf ook moeite net hun eigen deadlines. "Wanneer we iets voor een opdrachtgever moesten afkrijgen, kwam het ruim binnen de tijd af", zegt Marloes, "Maar zodra we met onze eigen boeken bezig waren, zaten we steeds tegen het gevoel aan te hikken dat het niet lukte. En toen ik Sanny inschakelde om me aan mijn deadline te houden, ging het wel."

"We zijn er voor de creatievelingen, de twijfelaars en de treuzelaars", vult Sanny aan, "Mensen die al jaren met het idee lopen om een podcast te maken of een blog te gaan schrijven, maar er niet toe komen. En het idee is dat wij je die schop onder je kont gaan geven. "

Veel creatievelingen treuzelen

Marloes denkt dat er behoefte is aan het Deadline Bureau: "Als ik een euro zou krijgen voor iedere keer dat ik een schrijver hoor verzuchten dat hij of zij wel wil, maar zich er niet toe kan zetten, was ik nu rijk."

Marloes spreekt een treuzelaar moed in (foto: omroep zeeland)

De dames hebben de aanpak van de treuzelaars en twijfelaars verdeeld: "Ik ben van de zachte aanpak, zeg maar de good cop", zegt Sanny, "En Marloes is dan de bad cop, die waar nodig de schop onder de kont uitdeelt." Marloes vermoedt dat achter elke treuzelpoging een diepere laag zit, die naar boven gehaald moet worden: "En dat kan even pijnlijk zijn, zo'n confrontatie, maar het helpt wel."

Dromen waarmaken is de wereld mooier maken

Het Deadline Bureau is een succes wanneer er 10 mensen geholpen zijn met het waarmaken van hun droom. "Want daar doen we het toch voor, zodat die dromen de wereld weer een beetje beter of mooier maken", stelt Sanny. Om daarna zichzelf te verbeteren: "Eigenlijk is één iemand helpen al wel genoeg om ons een succes te noemen. "