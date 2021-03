'Er is in Zeeland maar een beperkt aantal boeren die vlak bij stikstofgevoelige natuur zit'

Wilco Verhage is veehouder bij Koudekerke en woordvoerder veehouderij namens de ZLTO. Hij is verbaasd over het, in zijn ogen, hoge aantal aanmeldingen voor de regeling. "Er is maar een beperkt aantal boeren dat vlak bij stikstofgevoelige natuur zit." Hij denkt dat een aantal aangemelde boeren dan ook niet voor de regeling in aanmerking komt.

De provincie gaat dat de komende maanden beoordelen. Uiteindelijk kunnen er vier of vijf boeren uitgekocht worden. "In principe gaat het dan alleen om de stikstofvergunning", legt Verhage uit. "Er mogen dan geen dieren meer gehouden worden, waardoor de stikstofuitstoot verdwijnt. Een boer zou dan nog wel als akkerbouwer verder gaan."

Wat houdt de regeling in? Het gaat om een regeling voor veehouderijbedrijven met hoge stikstofuitstoot die dichtbij Natura-2000 gebieden zitten. Het provinciebestuur van Zeeland heeft geld van het Rijk gekregen om die zogenoemde 'piekbelasters' uit te kopen, mits die boeren dat willen. Waarom doet de provincie dit? De stikstofuitstoot in Nederland moet omlaag. "Alle sectoren moeten aan de slag, om ervoor te zorgen dat er minder stikstof terechtkomt in kwetsbare natuur", zei gedeputeerde Anita Pijpelink daar eerder over. "Samen met partners in de regio zoeken we naar mogelijkheden om de natuur te versterken, de leefbaarheid in het landelijk gebied te waarborgen en economische ruimte te creëren."

Verhage begrijpt zijn collega-boeren wel. "Als je geen bedrijfsopvolger hebt..." Zelf komt hij niet in aanmerking voor de regeling, zijn boerderij ligt niet dicht genoeg bij een natuurgebied.

Boer Wilco Verhage in zijn koeienstal (foto: Omroep Zeeland)

Toch is de ZLTO geen voorstander van de uitkoopregeling. "Vier of vijf boeren uitkopen is niet genoeg. Het grootste deel van het stikstof komt uit het buitenland. Ook al worden alle boeren uitgekocht, dan nog hebben we te veel stikstofdepositie", zegt Verhage. "Daarom heeft het eigenlijk ook geen nut om boeren uit te kopen."

