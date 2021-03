Goedemorgen! Ziekenhuizen platgebeld, BriefstemBUS & rentree

We beginnen vandaag bij de Zeeuwse ziekenhuizen. De ziekenhuizen worden de laatste dagen platgebeld. "Dokter, ik hoor tot een risicogroep. Wanneer krijg ik m'n vaccinatie?" ZorgSaam en het Adrz laten in een reactie weten dat zij die vraag ook niet kunnen beantwoorden. Zij raden mensen dan ook aan te wachten tot zij een uitnodiging ontvangen.

Injecteren coronavaccin (foto: Omroep Zeeland)

Over twee weken mogen we weer stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer, op 17 maart om precies te zijn. En dat gaat deze keer anders dan anders. Zo gaan de eerste stembussen al op 15 maart open, mogen kiezers vanaf 70 jaar dit jaar per post stemmen en .. in Kapelle rijdt er dit jaar een BriefstemBus rond waar die ouderen dan hun briefstem af kunnen geven. Ook in de rode Amerikaanse schoolbus worden de coronamaatregelen in acht genomen.

Annie M.G. Schmidtprijs

Yentl en de Boer zijn opnieuw genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs. Het duo, bestaande uit de Zeeuwse Yentl Schieman en Christine de Boer, zijn genomineerd met het liedje 'Het is begonnen'. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de tekstschrijvers, componisten en uitvoerenden van het beste oorspronkelijke Nederlandstalige kleinkunstlied van het voorafgaande seizoen. Yentl en de Boer wonnen de prijs in 2014 al een keer. Vorig jaar waren de vrouwen ook genomineerd.

Rick van Drongelen werkt aan zijn herstel op het trainingsveld (foto: ANP)

Rick van Drongelen

Goed nieuws voor voetballer Rick van Drongelen uit Axel. Gisteren maakte hij, na acht maanden blessureleed, zijn rentree in de selectie van zijn club, Hamburger SV. De Zeeuw begon op de bank, maar kwam in de 59ste minuut in het veld. De wedstrijd met stadsgenoot FC St. Pauli eindigde in 1-0 door een doelpunt in de 88ste minuut van Daniel-Kofi Kyereh.

De ZLTO verbaast zich over het feit dat veertien Zeeuwse boeren zich hebben aangemeld om vrijwillig uitgekocht te worden. De provincie krijgt geld van het Rijk om in hun strijd tegen stikstofuitstoot zogenoemde 'piekbelasters' uit te kopen. De boerenbelangenvereniging denkt niet dat alle veertien Zeeuwse boeren die zich aangemeld hebben voor een uitkoopregeling, daar ook daadwerkelijk voor in aanmerking komen. Volgens de ZLTO zijn er in Zeeland niet zo veel veehouderijen naast natuurgebieden.

Baby

De 24-jarige man uit Domburg die vorig jaar werd veroordeeld tot zes jaar cel voor het doodschudden van zijn baby, verschijnt vandaag voor het gerechtshof in Den Bosch. De man was het niet eens met de straf die hij van de rechtbank in Middelburg kreeg en vecht dit nu aan in hoger beroep. Hij kreeg zes jaar cel voor doodslag op zijn vier maanden oude zoontje. De man heeft altijd ontkend de baby geschud te hebben.

Ook kalkoenen hebben de lente in de bol (foto: Arjan van Lomwel)

Het weer:

Het wordt vandaag een prachtig zonnige dag, met een zwakke tot matige wind uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. Het begint koud met 1 tot 3 graden boven nul en lokaal vorst aan de grond. In de loop van de dag stijgt het naar maxima van 11 tot 14 graden. Morgen wordt het nog iets zachter met 12 tot 15 graden. Er is nog vrij veel zon, maar de bewolking neemt al toe. Donderdag is er een storing in de buurt. Die geeft enkele buien en koeler weer: maximum dan van 7 tot 9 graden.