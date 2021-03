Geacht kabinet: 'Betrek burgers meer bij belangrijke beslissingen'

Petra Rewijk (34) uit Vlissingen vindt dat het nieuwe kabinet beter naar burgers moet luisteren en hen moet betrekken bij belangrijke beslissingen. Wat vind jij? ­čĹç Posted by Omroep Zeeland on Monday, March 1, 2021

De opdracht aan het nieuwe kabinet komt voort uit een persoonlijke ervaring van Rewijk. "Het heeft te maken met plannen die er liggen voor het gebied aan de Bossenburghweg in Vlissingen. Ze willen daar 434 arbeidsmigranten huisvesten in een nieuw te bouwen complex. Zelf heb ik twee jaar geleden een huis gekocht aan de rondweg en destijds heb ik de makelaar gevraagd naar eventuele bouwplannen, maar volgens hem waren die er niet", aldus de Vlissingse. Rewijk denkt echter dat de gemeente Vlissingen toen al plannen had om daar iets neer te zetten.

'De gemeente had beter naar ons moeten luisteren'

"De gemeente Vlissingen had de bewoners vooraf moeten betrekken bij de plannen. Ze doen alsof we inspraak hebben, maar in werkelijkheid mogen we alleen nog kiezen uit de kleur van het gebouw. We hadden mee willen denken en willen kijken naar een alternatief. De gemeente had beter naar ons moeten luisteren", vindt Rewijk.

Gemeente Vlissingen heeft een oproep gedaan om initiatieven in te sturen die bijdragen aan de oplossing voor een maatschappelijk probleem. Initiatiefnemer Buitenplaats Zuidbeek wist daar wel raad mee en bedacht een plan voor de huisvesting van de internationale werknemers.

'Een dergelijk initiatief is altijd vervelend om te melden'

Volgens wethouder Sem Stroosnijder, die verantwoordelijk is voor het wonen in de gemeente, is het plan nog niet ingediend bij de gemeente en is er dus nog geen besluit genomen. "Het werkt in deze iets anders dan wanneer de gemeente met een plan komt. Neem bijvoorbeeld nieuwbouwwijk Claverveld in Vlissingen. De gemeente heeft dan aan de voorkant gesprekken met de omgeving. Hierin wordt het idee voorgelegd en kunnen wensen meteen besproken worden."

Maar een marktpartij zoals Buitenplaats Zuidbeek kan bij het ontwikkelen van een plan een andere aanpak hebben. "In dit geval ontwikkelt een marktpartij een initiatief voor huisvesting van arbeidsmigranten. De partij maakt dan eerst zelf een opzet, alvorens het met de buurt te bespreken. Hier overval je dan mensen mee."

Betere communicatie

Volgens Stroosnijder had de gemeente aan de voorkant beter moeten communiceren. "Bewoners voelen zich misschien overvallen. Dat begrijp ik en daar hebben we het nu over." Vorige week hebben bewoners en de gemeente met elkaar gesproken over het plan. Hier is concreet uitgesproken dat er een vervolggesprek komt met de initiatiefnemer.

Protest tegen komst arbeidsmigrantenwoningen (foto: Omroep Zeeland)

Boter bij de vis vanuit de Rijksoverheid

Stroosnijder vertelt dat de gemeente bezig is met een omgevingswet. "In een heel vroeg stadium met elkaar aan tafel zitten om tot een plan te komen, dát moet de nieuwe standaard worden. Burgers laten meepraten." Maar ondanks een wet is er volgens Stroosnijder nogal wat wrijving. "Bij invoering van de wet, willen we ook de middelen ontvangen vanuit de Rijksoverheid om het te laten slagen. Als gemeente probeer je een nieuwe wet zo goed als mogelijk in te voeren. Maar als je hiervoor de middelen niet hebt, wordt het lastig."

