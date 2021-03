KNVB dwingt Van den Hemel tot stoppen bij Terneuzense Boys

Hubert van den Hemel, trainer van Terneuzense Boys (foto: Omroep Zeeland)

Voor de afgelopen twee seizoenen kreeg Van den Hemel wel dispensatie vanuit de KNVB. Terneuzense Boys werd in het seizoen 2018/19 kampioen van de 2e klasse E. De ploeg promoveerde toen naar de 1e klasse C. Van den Hemel is wel in het bezit van het UEFA B-diploma, maar is daarmee officieel niet bevoegd om in de 1e klasse te mogen werken. Clubs krijgen van de KNVB dan in het eerste seizoen daar dispensatie voor. Omdat dat eerste seizoen abrupt eindigde door corona kreeg Van den Hemel ook voor het seizoen 2020/21 dispensatie. Maar voor volgend seizoen gaat dat niet door.

Met tegenzin moet Terneuzense Boys nu op zoek naar een nieuwe trainer. "Met pijn in het hart, want naar ons beider idee was deze klus nog niet af. Twee seizoenen in de 1e klasse die niet zijn uitgespeeld", laat voorzitter Peter van den Kieboom weten. "We zijn er nog altijd van overtuigd dat deze trainer ons in de 1e klasse had kunnen houden met deze selectie." De Zeeuws-Vlaamse ploeg speelde drie wedstrijden totdat het seizoen gestopt werd. Van die drie wedstrijden werd er één gewonnen, één verloren en één gelijkgespeeld.

Nieuwe trainer

De zoektocht naar een nieuwe trainer is volgens Van den Kieboom al gestart. "Natuurlijk hebben het bestuur en de technische commissie altijd rekening gehouden met dit scenario en ons plan de campagne ligt klaar."