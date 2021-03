Stembus op wielen voor ouderen in Kapelle

Ouders in Kapelle kunnen op verkiezingsdag 17 maart stemmen in een speciale bus (foto: Gemeente Kapelle)

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen werd de bus ook al ingezet, maar toen als mobiel stembureau. Ditmaal is het alleen bedoeld voor ouderen die per brief willen stemmen. "We proberen de drempel zo laag mogelijk te houden", zegt burgemeester Fons Naterop van Kapelle. "De vorige keer was een succes, dus we herhalen dat. En het is een eyecatcher."

Kapelle denkt dat er door de rondrijdende bus mensen ook worden gewezen op de verkiezingen en gaan stemmen. In de bus is in principe alleen plek voor de zeventigplusser. Naterop: "We zullen mensen die echt zijn stem wil uitbrengen in de bus niet tegenhouden. Het gebeurt op een veilige manier, een voor een."

De bus begint in Biezelinge. Daarna rijdt de bus naar Kapelle, Schore, Eversdijk, Wemeldinge met als eindbestemming Kapelle. De exacte tijden staan op de website van de gemeente Kapelle.

Kapelle krijgt stembus op wielen