Bakkersopleiding Scalda in Middelburg in trek: 'Bakken is razend populair'

"Onze leerlingen komen uit West-Brabant, Roosendaal, Dordrecht, Heikant, Rotterdam, Bergen Op Zoom en natuurlijk hebben we ook Zeeuwen, maar de variatie is groot", vertelt Abbing. De opleiding is de op één na kleinste van Zeeland, maar de docenten hebben een groot netwerk. "Vaak hebben de praktijkopleiders van studenten buiten de provincie bij ons op school gezeten en daardoor krijgen wij regelmatig nieuwe aanwas uit een andere regio. Het heeft te maken met een warme overdracht van kennis en mond-tot-mondreclame", zegt Abbing.

Heel Holland Bakt

Abbing is blij dat het mogelijk was om nieuwe eerstejaars in twee klassen op te delen. "Anders hadden we een groep van zo'n dertig leerlingen en zeker nu met corona is dat niet verantwoord. Het wordt daarnaast lastig om je aandacht te verdelen in zo'n grote groep."

Hij denkt dat de belangstelling voor het vak mede is toegenomen dankzij het succesvolle programma Heel Holland Bakt. "Ouders of grootouders kijken ernaar en dan wordt er thuis over gesproken. Jongeren beginnen dan te experimenteren met bakken en blijken het erg leuk te vinden. Maar je moet hard werken als bakker en het is productiewerk, daar moet je van houden."

Kleine klassen betekent genoeg ruimte in de praktijklokalen (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens een praktijkles hebben studenten een eigen werktafel en zijn bezig met het maken van zoete lekkernijen en broodjes. Het werken in een bakkerij wordt in het praktijklokaal nagebootst. "We maken tientallen dezelfde broodjes en koekjes om de leerlingen alvast te laten wennen aan massaproductie", zegt Abbing.

Voedselbank

De afgebakken producten van de studenten worden normaal gesproken verkocht in de naastgelegen winkel, maar die is momenteel gesloten vanwege de coronaregels. Minder bakken is geen optie want dan wordt het lastig voor de leerlingen om hun eindexamen te halen, maar weggooien is zonde.

"Voor de studenten is het natuurlijk niet leuk om te weten dat de producten die zij hebben gemaakt vervolgens in de groenbak verdwijnen. Daarom komt de voedselbank wekelijks langs. Die kunnen het goed gebruiken. Een bakker maakt zijn product om mensen gelukkig te maken en dat kan zijn in onze winkel, maar ook via de voedselbank en dat is net zo eervol", aldus Abbing.