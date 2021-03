LIVE: Zaak rond doodschudden vier maanden oude baby voor het gerechtshof

Verslaggever Mercy Kamermans volgt de zitting en doet live verslag vanuit het gerechtshof:

De Domburger werd veroordeeld voor doodslag op zijn vier maanden oude zoontje. De rechtbank in Middelburg achtte bewezen dat de verdachte dusdanig geweld had gebruikt tegen de baby dat die aan dat letsel is overleden.

Geen medische hulp gezocht

De uitspraak van de rechtbank in Middelburg viel hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste 4,5 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Het kindje was vier maanden oud toen het overleed (foto: Omroep Zeeland)

De rechtbank rekende het de man zwaar aan dat hij geen medische hulp zocht toen zijn kindje, nadat hij het hard door elkaar schudde, begon te schokken en niet meer reageerde. Het gezin ging pas de volgende dag met het kindje naar het ziekenhuis. Uit onderzoek bleek dat het kindje op verschillende momenten letsel had opgelopen, zoals gebroken ribben, schedel- en hersenletsel. "De baby was kansloos", zei de rechter destijds.

Wat gebeurde er in mei 2016? In de late avond van 20 mei 2016 is de verdachte alleen met zijn kinderen thuis als zijn zoontje begint te huilen. Volgens de verdachte pakt hij het kindje op en houdt het tegen zijn borst. Op een gegeven moment reageert het kind schokkerig en stopt hij met reageren. De vader raakt in paniek, hij knijpt en bijt zijn zoontje om een reactie te krijgen. Hij besluit zijn moeder te bellen, die komt even later thuis met zijn ex. De oma van het kind wil naar de eerste hulp rijden met het baby'tje, maar wordt tegengehouden omdat ze dronken is. Uiteindelijk gaan ze pas de volgende ochtend met de baby naar het ziekenhuis. Het kindje heeft stuiptrekkingen en wordt met spoed overgebracht naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Enkele dagen later overlijdt de baby. Kindermishandeling Het academisch ziekenhuis vermoedt al snel dat kindermishandeling de oorzaak is. Het vier maanden oude baby'tje had schedel- en hersenletsel, mogelijk gebroken ribben en andere botbreuken. Waarschijnlijk zijn deze verwondingen ontstaan door geweld op verschillende momenten. De vader werd veroordeeld voor doodslag en kreeg een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes jaar opgelegd.

De man heeft altijd ontkend de baby geschud te hebben. De rechter vond dat hij daarmee geen verantwoordelijkheid nam. Ook het feit dat hij al een strafblad met geweldsdelicten had wogen mee in de beslissing van de rechter vorig jaar.

Geen antwoord

Bij het hof verklaarde de verdachte niet te weten hoe het kan dat zijn zoontje zoveel letsel had opgelopen. Op de vraag of iemand anders zijn zoontje mishandeld zou kunnen hebben, wil hij geen antwoord geven. Hij erkende dat hij ongeremd kan reageren. Er was sprake van een gewelddadige relatie met zijn ex-vrouw, maar tegen zijn beide kinderen zegt hij nooit geweld te hebben gebruikt. De verdachte zou lijden aan borderline en anti-sociale en narcistische trekken.

De advocaat-generaal noemde het vandaag 'een intrieste zaak'. Uit sectie is gebleken dat er zowel verse als al wat oudere botbreuken en bloedingen zijn gevonden bij de baby. Hij moet op minstens twee momenten heftig zijn geschud.

De verdachte barstte in tranen uit toen de raadsheren hem vroegen hoe het in de gevangenis gaat. De verdachte zei dat het zwaar is en dat hij zich onveilig voelt.