Corona-uitbraak in woonzorgcentrum Ter Reede

Verpleeghuis Ter Reede in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

'Om de kans op verdere verspreiding van het coronavirus in Ter Reede zoveel mogelijk te voorkomen, nemen we tijdelijk aanvullende maatregelen', staat in een brief die WVO Zorg voor de bewoners opstelde. Zo krijgt het vaste groepje bewoners dat dagelijks een hapje komt eten in De Brasserie de maaltijd nu thuis bezorgd en gaan de winkel en bakkerij in het complex dicht.

De maatregelen komen bovenop maatregelen die vrijdag al werden genomen, waaronder plaatsing van extra desinfectiezuilen en thuiszorgmedewerkers die worden uitgerust met extra beschermingsmiddelen. Alle maatregelen gelden in ieder geval tot en met 9 maart.

Eerdere golven

Het is nog niet bekend of er een duidelijk aanwijsbare oorzaak is van de besmettingsgolf in Ter Reede. WVO Zorg laat weten dat het Ter Reede ondanks de besmettingen onder het personeel lukt om de gevraagde zorg te kunnen blijven leveren. 'Dit met hulp en inzet van collega's van andere teams', aldus WVO Zorg. In Zeeland waren eerder besmettingsgolven in zorgcentrum De Zoute Viever in Oost-Souburg en De Wieken in Zierikzee.

Lees ook: