Marco gooit terras tóch niet open: 'Anders krijg ik tienduizend euro boete'

Ondernemer Marco IJben (links) besloot op het laatste moment toch zijn zaak niet te openen (foto: Omroep Zeeland)

Al dagen kondigde IJben aan dat hij 'de touwtjes in eigen handen' zou nemen. In enkele filmpjes op Facebook uitte hij in niet te misverstane bewoordingen zijn woede over het feit dat er geen versoepelingen voor de horeca zijn. "Er wordt ons niets gegund."

IJben riskeerde met zijn protestactie een boete die zou kunnen oplopen tot tienduizend euro, zo werd hem duidelijk gemaakt door de gemeente. "Ik kreeg een belletje. Vanmorgen ben ik bij de burgemeester geweest, dat was een goed gesprek. Ik weet nu beter wat er op de achtergronden speelt." De ondernemer ziet in dat de gemeente weinig kan veranderen aan het het landelijke coronabeleid. Het terras blijft dus dicht, maar IJben is wel een afhaal gestart. "En ik heb een donatiebus neergezet."

Handhaven

De Zeeuwse burgemeesters lieten eerder weten dat ondernemers een boete krijgen als ze zich niet aan de regels houden. "Wij steunen het beleid van het Rijk. En zullen de regels dan ook handhaven als ondernemers zelf al opengaan", zei voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland Jan Lonink.

Meer actie

In Zeeland zijn meer horeca-ondernemers die ageren tegen het coronabeleid. Marc van Calster van café Het Karrewiel in Vogelwaarde doet ook mee met de actie die hij 'symbolisch' noemt. "Het terras gaat open, om druk te zetten op de politiek. We laten zien dat het verantwoord kan, het is geen wilde actie. Mensen houden afstand en we doen een temperatuurmeting. Dat is het statement."

Van Calster vervolgt: "We bedienen niet, het wordt een vorm van take-away. Ik hoop dat we perspectief krijgen."

Luister hier naar het gesprek met Marc van Calster:

Cafe 't Karrewiel opent terras maar gaat geen klanten bedienen