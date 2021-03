Partij voor de Dieren in Zeeuwse Kamer: einde aan mosselexport

Christine Teunissen, nummer twee van de Partij voor de Dieren (foto: ANP)

Te gast was Christine Teunissen, nummer twee op de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Ze sprak in de uitzending vooral over landbouw. "Als het aan ons ligt, schakelen boeren over op plantaardige landbouw. Zeeland is op dat vlak al goed bezig, met veel aardappel- en uienproductie", zei Teunissen.

De visserij- en schelpdiersector speelt een belangrijke rol in Zeeland. Juist op dat vlak moet er veel veranderen, vindt de Partij voor de Dieren. "Er is sprake van enorme overbevissing. Uit onderzoek blijkt dat visquota nauwelijks gehandhaafd worden. Als het aan ons ligt wordt export van bijvoorbeeld oesters en mosselen afgebouwd, en wordt overgeschakeld op de productie van zeewier, voor een lokale markt. Dat is een prima alternatief."

Kerncentrale moet zo snel mogelijk dicht

Op het vlak van energie weinig verrassingen, zeker niet als het over kernenergie gaat. De Partij voor de Dieren is fel tegen deze vorm van energie. Teunissen vindt het spijtig dat kernenergie door sommigen duurzaam wordt genoemd. Het liefst ziet de partij dat alle kern- en kolencentrales zo snel mogelijk gesloten worden. Ook mogen er geen nieuwe centrales worden gebouwd.

Windparken op zee kunnen op goedkeuring van de partij rekenen. Dat geldt niet voor zonnepanelen.

Beter openbaar vervoer in Zeeland

Tot slot sprak Teunissen over het openbaar vervoer. Ze gaf aan dat dit vooral op het platteland belangrijk is. "Er is de laatste jaren flink afgeschaald in gebieden die economisch gezien niet aantrekkelijk zijn. Wij vinden dat juist deze gebieden belangrijk zijn. Daarom moet er flink geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer. En er moet een betere verbinding van Zeeland naar Rotterdam komen."

De volledige uitzending is hieronder te beluisteren:

Zeeuwse Kamer met de Partij voor de Dieren