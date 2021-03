Tommes Balkhuijzen uit Wouw koos bewust voor bakkersopleiding in Zeeland

Tommes aan het werk in de keuken van Scalda in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

In het praktijklokaal ruikt het naar net afgebakken broodjes. Tommes is bezig met het rollen van deeg en loopt zo nu en dan naar de oven om te checken of wat daarin zit al klaar is. "Het is best druk, maar ik ben blij dat ik in ieder geval naar school kan. Je zit dan niet de hele week op je kamer om online les te volgen, dat is niets voor mij. Ik vind het fijn om met mijn handen te werken," vertelt Tommes.

Jongensdroom

Hij wist van jongs af aan al dat hij bakker wilde worden. "Toen ik zes was begon ik met oma cakejes te maken en sindsdien ben ik het vol blijven houden en ben ik steeds meer erbij gaan werken en kijken. En ik heb ik ook al meegeholpen met bruidstaarten maken. Dus ik heb eigenlijk al veel voorsprong op andere eerstejaars", zegt hij in een onvervalst Brabants accent.

Desembrood

Ondanks zijn ervaring met taarten, cakejes en koekjes wil hij zich gaan specialiseren in brood. "Vooral het desembrood is tegenwoordig helemaal hip. Dat is iets zuurder van smaak dan het gebruikelijke gistbrood en kan de hele nacht in de oven rijzen. Een bijkomend voordeel is dat ik niet zo vroeg uit mijn bed hoef want ik vind het wel prettig om op een rendabele tijd op te staan", lacht Tommes.

Tommes Balkhuijzen vertelt waarom hij bakken wil worden

Lees ook: