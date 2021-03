Sporenonderzoek bij huis Aardenburgse verdachte moord op Ichelle

Het onderzoek concentreert zich rond en in de woning van de 44-jarige verdachte vrouw die sinds 9 februari vastzit. Ter plekke zijn zwarte schermen geplaatst. Voor de woning van de verdachte staat een container van de brandweer waarin overlegd kan worden. Uit een ruimte in de achtertuin van de woning wordt water gepompt.

Behalve sporenonderzoek, wordt ook het lichaam van Ichelle nog onderzocht. Afgelopen zondag werden de laatste delen van haar lichaam gevonden in het kanaal tussen Sluis en Retranchement.

Wat gebeurde er allemaal in deze zaak?

Ichelle van de Velde (29) uit Oostburg verdween half december. In de twee maanden daarna zochten zowel politie als vrienden en familie verschillende keren naar de eigenaresse van een naaiatelier in Oostburg. Op 9 februari leek de zaak in een stroomversnelling te komen, toen een 44-jarige vrouw uit Aardenburg als verdachte werd aangehouden.

De Aardenburgse was een bekende van Ichelle, ze had een winkel in dezelfde straat. In die winkel werden sporen gevonden van een misdrijf. Drie dagen later maakte de politie bekend de 44-jarige te verdenken van moord op Ichelle. Politie en justitie gaven toen aan dat ze de kans heel klein achtten dat de Oostburgse nog in leven was.

Op 16 februari, een week na de aanhouding, vond de politie stoffelijke resten in het kanaal tussen Sluis en Retranchement. Technische informatie uit de auto van de verdachte vrouw leidde naar de zoekplaats. Het bleek om delen van het lichaam van Ichelle te gaan. Later die week werden meer resten gevonden.