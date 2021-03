500 handtekeningen voor aanpak vijver Sas van Gent

Er zijn knuffels en bloemen neergelegd bij de vijver (foto: Omroep Zeeland)

De online petitie had als strekking dat de vijver weg moet en kreeg steunbetuigingen uit het hele land. De andere, een papieren petitie, pleitte voor een vorm van afscherming bij de vijver, bijvoorbeeld een hek.

'Oog voor signaal'

Burgemeester Jan Lonink zei bij de ontvangst oog te hebben voor het signaal dat de buurtbewoners afgeven. Hij zegt hun zorgen, angst en verdriet te begrijpen en herhaalde wat hij gisteren zei. Dat de gemeente in gesprek gaat met het waterschap over de mogelijkheden om (de omgeving van) de vijver veiliger te maken.

Hij benadrukte verder dat de vijver op dit moment water bergt bij hevige regenval en daarom niet zonder meer gedempt kan worden. Hij vroeg de buurtbewoners geduld te hebben, om dat hele proces zorgvuldig te kunnen doorlopen.

Het 6-jarig jongetje kwam vorige week woensdag in het water van de vijver terecht (foto: HV Zeeland)

Verder ligt volgens Lonink de komende tijd de focus op het blijven bieden van steun aan de naasten, buurtbewoners en kinderen van Sas van Gent. Bijvoorbeeld via de wijkcoördinator. Ook doet de school veel om steun en traumaverwerking te bieden aan leerlingen en hun ouders, zegt hij.

Geruchten over eerdere doden

Er deden in de buurt geruchten de ronde dat in de vijver al eerder mensen waren verongelukt. Er zou volgens die geruchten zelfs sprake zijn van drie slachtoffers. Maar de gemeente zegt onderzoek te hebben gedaan tot veertig jaar terug en doet de geluiden af als een 'broodje-aap' verhaal.

Triest ongeluk

Het 6-jarige jongetje viel vorige week woensdag in de vijver. Tot nog toe is onduidelijk wat er precies is gebeurd en hoe hij te water is geraakt. Volgens de politie is er vermoedelijk sprake van een triest ongeluk.

Twee duikteams, twee blusvoertuigen en een traumahelikopter rukten uit en troffen in Sas van Gent het 6-jarig jongetje in het water aan. Hij werd door brandweerpersoneel uit het water gehaald. Met een traumahelikopter is het kind naar het ziekenhuis in Rotterdam overgebracht. Daar is hij afgelopen vrijdag overleden.

De uitvaart van het jongetje was vanmiddag.

