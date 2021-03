Kortgeense Adrienne merkt nu pas voor het eerst iets van corona

Adriënne en haar man Ben op een feestje het afgelopen jaar. (foto: Adriënne Verburg)

"Het is niet meer dan logisch", zegt Adriënne. "Wij zijn er eigenlijk al het hele jaar van beschermd. Corona kennen we in West-Australië niet." Ze geeft een voorbeeld: "Wij zijn afgelopen vrijdag nog naar een feestje geweest met een paar honderd man. Niks aan de hand."

Adrienne Verburg uit Kortgene ging begin 2016 naar Australië. Een reis was de bedoeling, maar eenmaal in Australië ontmoette ze haar huidige partner en besloot te blijven. Op het moment woont ze op Fraser Range Station in West-Australië, waar ze samen een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant runnen.

Toch is de geplande rodeo nu afgelast. Dat komt omdat de grenzen tussen de staten weer open zijn, zegt Adriënne. "Voor grotere evenementen gelden er nu wat strengere regels." De organisatie van de rodeo zag niet hoe ze aan die regels moest voldoen en besloot het evenement af te gelasten. Adriënne begrijpt de maatregelen wel. Ze is er nuchter onder, vertelt ze in de radio-uitzending Zeeland komt thuis: "Hopelijk volgend jaar weer."

Adrienne Verburg merkt voor het eerst iets van corona