N61 na anderhalve week afsluiting weer open

De N61 was lang afgesloten (foto: Omroep Zeeland)

Uit onderzoek is gebleken dat de ondergrond niet alleen verzakt was, maar ook nat. De natte ondergrond is weggegraven, er is geotextiel aangebracht, met daar bovenop lagen zand. Dat zou voldoende moeten zijn om nieuwe problemen te voorkomen. Rijkswaterstaat houdt het stuk weg de komende tijd extra in de gaten.

De N61 tussen IJzendijke en Schoondijke werd op 19 februari in beide richtingen afgesloten. Het verkeer is al die tijd omgeleid, tot onvrede van omwonenden, die last hadden van het langsrijdende verkeer. Rijkswaterstaat liet eerder al weten dat de omleidingswegen niet ingericht zijn voor veel verkeer, maar geen andere mogelijkheid te zien.

