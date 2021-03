Geacht kabinet: 'Zorg voor meer mensen en geld voor de zorg in Zeeland'

Hanneke Hage (49) uit Scharendijke wil dat het nieuwe kabinet zorgt voor voldoende mensen en geld voor de zorg. Wat vind jij? 👇 #GeachtKabinet Posted by Zeeland Kiest on Tuesday, March 2, 2021

Zeeland is een groot uitgestrekt en dunbevolkt gebied. "We vergrijzen en hebben door heel Zeeland zorg nodig. Dat betekent dat zorg gespreid aangeboden moet worden. Want je kan mensen die oud zijn, minder mobiel of slecht ter been zijn, niet naar een groot centrum laten komen', vindt Hage.

Minder bureaucratie en regels, meer echte zorg

De zorg werkt in Zeeland anders dan in andere provincies denkt Hage. Een groot geconcentreerd gezondheidscentrum in bijvoorbeeld Zierikzee, werkt hier niet. "Je kan dan uitgaan van minder personeel en minder kosten, maar zoiets werkt in een dunbevolkte provincie niet. Daarvoor zijn de afstanden te groot." Hage stoort zich ook aan de bureaucratie en regels in de zorg die veel tijd kosten en die tijd is er niet. "Er is al een tekort aan huisartsen en zorgmedewerkers in Zeeland. Dus alle tijd die we kwijt zijn aan die regels, kunnen we beter aan het bed of in de zorg zelf gebruiken."

Huisarts Hanneke Hage uit Brouwershaven met haar opdracht aan het nieuwe kabinet (foto: Omroep Zeeland)

