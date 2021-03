Zeeuwse gemeenten willen duidelijkheid over gevaar 5G-straling

Zendmast (foto: Omroep Zeeland)

"Natuurlijk vinden we digitale bereikbaarheid heel belangrijk", zegt Marga Vermue namens de Zeeuwse gemeenten. "Een goed 5G-netwerk is van essentieel belang voor de economische ontwikkeling, alleen zijn er ook zorgen."

Volgens Vermue hebben zich de laatste tijd steeds meer burgers gemeld die zich zorgen maken over gezondheidsrisico's als gevolg van straling. "We willen aandacht voor de zorgen van onze inwoners. Het is een ingewikkelde materie, daarom vragen we Den Haag om duidelijkheid. We willen meer informatie over het gevaar van straling, zo kunnen we de twijfels wegnemen", zegt Vermue.

Het is nog onduidelijk of 5G daadwerkelijk gezondheidsrisico's oplevert. Een eerste onderzoek van de Gezondheidsraad toonde vorig jaar aan dat het niet waarschijnlijk is dat 5G de gezondheid kan schaden.