Blije gezichten in de kappersstoel: eindelijk kan het coronakapsel vaarwel gezegd worden

Sandra Schram uit Zuiddorpe kan weer knippen (foto: Omroep Zeeland)

In de salon wordt op vijf stoelen tegelijk geknipt en is ook een washulp ingeschakeld. "We werken de komende weken elke dag met zijn vijven. We beginnen om 08.30 uur en knippen langer door. Vandaag tot 20.00 uur. Nog vroeger beginnen en langer doorgaan vind ik niet verantwoord. Je moet aan het einde van je dag ook nog fris genoeg zijn om iemands haar te knippen", legt Schram uit.



Meriam la Heijne uit Zuiddorpe kan haar geluk niet op. Eén van de eerste plekjes was voor haar. "Ik was de laatste klant in december en nu ben ik weer de eerste. Ik ben heel blij. Zelf heb ik twee keer mijn uitgroei gekleurd, om de schade een beetje te beperken. Nu kan ik het gelukkig weer onder handen laten nemen door Sandra."

Een uitje en rustmoment

Voor La Heijne is het bezoek aan de kapper echt een uitje en een rustmoment. "Elke drie weken kleuren ze het en elke zes weken wordt het geknipt. Ik geniet daarvan. Lekker in die stoel zitten en een boekje lezen", vertelt ze.

Voor de rest van de dag staan er nog zo'n twintig klanten op het programma. "We zijn er klaar voor en hebben zin om er weer de schaar in te zetten. Met een kleine verandering als een knipbeurt verander je veel voor mensen. Met alle maatregelen die we nemen kan dit ook gewoon prima", zegt Schram.

Ook een winkelbezoek mag weer

Vanaf vandaag mogen alle contactberoepen weer aan de slag, behalve de sekswerkers. Naast de kappers zijn dus ook bezoekjes aan de schoonheidsspecialiste en nagelstudio weer toegestaan. En rijlessen beginnen vandaag ook weer. Verder mogen ook winkels, op afspraak, mensen ontvangen. Iedereen die vier uur van tevoren een afspraak maakt, kan fysiek weer een bezoekje brengen aan de winkel.