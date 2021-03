Waarom mensen in camouflagekleding de Bathse brug beklimmen

De militairen in opleiding die op de boog boven de brug zijn geklauterd moeten zeker geen hoogtevrees hebben, want eenmaal boven abseilen zij weer naar beneden. Uiteindelijk belanden de cursisten in een roeiboot en gaat de oefening verder op het Bathse Spuikanaal en eindigt pas na een 14 kilometer lange roeitocht naar Tholen.

De 44 cursisten die aan deze oefening meedoen worden klaargestoomd om later als onderofficier en officier bij de luchtmacht aan de slag te gaan. "Het is een opleiding tot grondverdediger, een bewaking en beveiligingsopleiding. Die staat in voor de veiligheid van mens en materieel van de luchtmacht. In het kader daarvan leren ze kennis, vaardigheden en vorming", zegt De Koning.

Vastgeketend aan een rood touw klimmen militairen in opleiding de brug op (foto: Omroep Zeeland)

"Dit klimmen is onderdeel van de vorming, maar we kijken naar allerlei aspecten, bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, stressbestendigheid, analyse en besluitvaardigheid, waarbij we leerlingen in posities brengen waar ze dit kunnen beproeven en wij kunnen beoordelen." De brug is wat De Koning betreft de ideale plek voor zo'n oefening. "De brug is relatief in de luwte, we kunnen veilig werken en het is een goede locatie om te kunnen klimmen."