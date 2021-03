Dolblije winkelier maakt weer gezellige kletspraatjes met klanten

Winkel van Corine Boekhout weer open (foto: Omroep Zeeland)

Ook helpt het volgens Boekhout niet dat mensen vier uur van tevoren een afspraak moeten maken, omdat dat voor een drempel zorgt. Verder mag er in de cadeauwinkel maar één klant binnen zijn. "Twee was beter geweest." Toch is ze dolblij. "Ik stond vanochtend heel blij op. Ik ben heel tevreden dat de deuren weer open mogen. Mensen kunnen weer naar binnen. Dat is fijn."

De klanten vinden het ook fijn om weer in de winkel te kunnen neuzen. "Het is lekker om hier te zijn", zegt klant Evelyn Erhardt. "En dat het rustig is, is voor ons eigenlijk ook wel prettig", vervolgt ze met een knipoog.

"Zo gezellig", valt Boekhout weer in. "En mensen die voorbij wandelen en zeggen 'je bent er weer', dat vind ik gezellig. Lekker rommelen in de winkel en gezellige kletspraatjes met klanten. Ik ben dolblij."

Lees ook: