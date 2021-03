Eindelijk een huis met zorg op maat

Daarom hebben de ouders zich verenigd in de stichting Gewoon Wonen en zijn ze op zoek gegaan naar de beste woonvorm voor hun kinderen. Een lange zoektocht met allerlei obstakels maar nu, vijf jaar later, is het huis in aanbouw, midden in een woonwijk in Oost-Souburg.

De ouders wilden dat hun kinderen midden in de samenleving zouden gaan wonen, het liefst in een woonwijk. Het bleek niet eenvoudig te zijn zo'n plek te vinden. Tot ze aanklopten bij de gemeente Vlissingen, die ze de grond van een voormalige basisschool aanbood.

Buurtbewoners

Een informatieavond in de wijk was de volgende stap. De buurtbewoners hadden geen enkel bewaar tegen de komst van mensen met beperking in hun wijk. Voor de buurtbewoners was het een prettige bijkomstigheid dat ze straks niet meer tegen een leegstaande bouwvallige school aan hoeven te kijken. Dat gaf voor wethouder Albert Vader van Vlissingen de doorslag om groen licht te geven voor het wooncomplex.

Zij krijgen samen een nieuw huis (foto: Omroep Zeeland)

De toekomstige bewoners van het huis kennen elkaar van school, dagbesteding en sommigen al van kinds af aan. Het zijn vijf jongens en drie meiden met een ontwikkelingsleeftijd tussen de vier en negen jaar oud, die veel zorg nodig hebben. Ze krijgen allemaal hun eigen appartement met alle voorzieningen, maar er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes en een tuin.

Wilbert, Sarah en Pascal

Bewoner Wilbert kan niet wachten, hij is de verhuisdozen al aan het vullen. Sarah krijgt een appartement aan de achterkant waar het rustig is omdat ze anders overprikkeld raakt en Pascal, de jongste van het stel, verheugt zich erop om samen met zijn vrienden in één huis te wonen.

Met het persoonsgebonden budget van de bewoners kunnen ze voor het hele jaar 24-uurszorg inkopen. De ouders gaan samen met zorgorganisatie Sjalom Zorg de mensen uitkiezen die het beste bij de zorg voor hun kinderen passen.

Een goed gevoel

"Alle partijen die bij dit project betrokken zijn geloven er in", vertelt Geerard Labeur, vader van een van de toekomstige bewoners. "De gemeente Vlissingen, wooncoöperatie Zeeuwland die het huis bouwt, Sjalom Zorg die de volledige zorg op zich neemt en niet te vergeten de wijk in Souburg die ons project omarmt, dat voelt heel goed."