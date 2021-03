ChristenUnie in Zeeuwse Kamer: Tol wordt afgeschaft met opbrengst rekeningrijden

Pieter Grinwis van de ChristenUnie (foto: ANP)

Pieter Grinwis, nummer vijf op de kandidatenlijst, sprak in de Zeeuwse Kamer namens de ChristenUnie over Zeeuwse onderwerpen. Zo wil de partij de tol van de Westerscheldetunnel afschaffen. Daar staat wel iets tegenover, namelijk het rekeningrijden. Dat houdt in dat automobilisten per gereden kilometer vier cent gaan betalen.

Grinwis kwam met de rekensom dat een ritje door de tunnel dan slechts 24 eurocent kost. Daar komen dan wel de andere gereden kilometers nog bij. "Een deel van de opbrengst van het rekeningrijden hebben we gereserveerd om tolheffing, in de Westerscheldetunnel en Kiltunnel, af te schaffen", zegt hij.

Marinierskazerne en landbouw

Ook het compensatiepakket voor de misgelopen marinierskazerne komt terug in het verkiezingsprogramma. "We vinden het onbegrijpelijk dat er zo met Zeeland is omgegaan de laatste jaren", zegt Grinwis. "We willen een betrouwbare partner zijn en gaan erop toezien dat de afspraken worden nagekomen."

Verder wil de ChristenUnie 'knokken' voor starters op de woningmarkt, omdat er volgens de partij te weinig aanbod is voor die groep. En de landbouw moet anders, met meer ruimte voor de natuur en een zogenoemde kringlooplandbouw. Hierbij worden alle stoffen die door de landbouw uit een gebied verdwijnen ook weer teruggebracht in het gebied.

De volledige uitzending van de Zeeuwse Kamer is hieronder te beluisteren:

Zeeuwse Kamer met de Christenunie

