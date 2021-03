Oprichter Scheldeloodsenkoor Albert Veldkamp overleden

Oud-voorzitter van het Scheldeloodsenkoor André Bakker was een goede vriend van Veldkamp. "Vanaf 1980. Hij maakte me enthousiast. We gingen naar de Canarische Eilanden en Engeland. Hij gaf vertrouwen."

Albert Veldkamp had veel contacten over de wereld. "In het maritieme, maar ook in de muzikale wereld." Het Scheldeloodsenkoor kwam op veel mooie plekken. Bakker: "We kwamen bijvoorbeeld in de Verenigde Staten een koor tegen. Hiermee hebben we een uitwisseling gedaan." En het koor ging ook Down Under: "We waren in Australië vanwege het 400-jarige bestaan. Albert had overal kennissen die het gingen regelen. Hiermee werden zorgen weggenomen, want alles was geregeld."

Eind april verschijnt een jubileumboek over het vijftigjarige bestaan van het Scheldeloodsenkoor. Veldkamp heeft vlak voor zijn overlijden een versie kunnen bekijken. André Bakker: "Het moet door zijn overlijden wat aangepast worden, maar de dummie had zijn goedkeuring."

Het Scheldeloodsenkoor is in 1971 opgericht. Albert Veldkamp was geïnspireerd geraakt door een loodsenkoor in Duitsland. Hij woonde boven de loodsensociëteit en kende veel loodsen. In 1996 werd Veldkamp benoemd tot Ridder in de orde van Oranje- Nassau.

Eén van de hoogtepunten was de uitnodiging van Tasmanië om een bronzen plaquette te onthullen op de Abel Tasman Memorial, ter herinnering aan het bezoek van het Scheldeloodsenkoor (1998). Die onthulling was een jaar na dat bezoek, in 1999.