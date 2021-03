Lotte viel vijftig kilo af en inspireerde met haar verhaal ruim 28.000 volgers

Lotte kan zich het moment dat ze wilde afvallen nog goed herinneren: "Mijn laatste seizoen als reisleider was in Lanzarote en ik woog toen 128 kilo. Ik weet nog dat ik regelmatig onder de douche stond te huilen en wilde me nooit meer zo ellendig voelen." Ze vertelde dat aan een vriendin en die adviseerde haar een dieet te volgen. "Zij was daar ook flink door afgevallen en dus besloot ik daar meteen mee te beginnen zodra ik thuis zou komen."

Streng dieet

Zo gezegd zo gedaan en dus meldde Lotte zich aan voor een dieet. Een streng dieet met stappenplan waarin maaltijdvervangers gebruikt worden om af te vallen. De overige maaltijden werden beperkt tot gemiddeld 125 gram per portie. "Dat vond ik erg weinig, maar hiermee ben ik wel dertig kilo afgevallen."

Vier maanden volgde Lotte het dieet, maar omdat ze haar baan verloor, zocht ze goedkopere alternatieven. "Ik kwam uit bij het Gymjunkie Lifestyle plan, dat ik nog steeds volg en ben daarmee nog eens twintig kilo afgevallen. Het dieet combineer ik met fitness, hardlopen of wandelen.".

Lotte Corijn viel vijftig kilo af in een jaar (foto: Omroep Zeeland)

Toen Lotte dertien was werd er vaak gezegd dat ze stevige benen had en dat interpreteerde ze zelf als dik. "Op mijn dieptepunt heb ik toen laxeerpillen gehaald en eten uitgespuugd", vertelt Lotte. Het afvallen ging bijna altijd mis. Volgens Lotte lukte het een week en dan gaf ze op en ging veel eten. "Ik ben er bijna van overtuigd dat ik een eetstoornis heb want ik ben zoveel aangekomen doordat ik me altijd overat. Eten kan een verslaving worden en mijn bord moest leeg ondanks dat ik al vol zat."

Stok achter de deur

Door de slechte ervaringen besloot Lotte op sociale media aan te kondigen om echt af te vallen. "Op die manier had ik een stok achter de deur en kon ik niet meer terug. Ik zou dan niet alleen falen voor mezelf, maar ook publiekelijk afgaan", was haar redenering.

Op sociale media heeft Lotte het afgelopen jaar een community opgebouwd van ruim 28.000 volgers en is vloggen en foto's plaatsen onderdeel van haar werk geworden. Veel vrouwen weten haar te vinden en zien haar als inspiratiebron. "Ik krijg dagelijks lieve berichtjes en had nooit verwacht dat ik nu zo'n 28.000 volgers zou hebben, maar ik vind het wel heel leuk."

Eigen bedrijf

Inmiddels heeft Lotte een eigen bedrijfje waarin ze haar zelfgemaakte afvalplanners verkoopt. Ondanks dat ze voor velen een voorbeeld is en ze nu ook verdient aan haar Youtube-kanaal en Instagram, wil ze zichzelf geen guru of influencer noemen. "Ik ben gewoon Lotte. Wat dat betreft ben ik een te nuchtere Zeeuw om er een label op te plakken", lacht ze.