De restauratie van het multifunctionele verenigingsgebouw is in handen van de jonge glazenier Anne Thomaes: "Het is een flinke klus. Ik haal nu eerst het oude glas eruit. Alles gebeurt met de hand. Het is daarbij belangrijk dat ik heel precies te werk ga zodat het glas goed behouden blijft."

De bovenste partijen ramen worden zorgvuldig uit de setting gehaald en blijven bewaard: "De bovenste ramen hebben te maken met de vlag en de symboliek van Westdorpe. Dat glas willen we dus behouden want we willen dat de kerk dezelfde uitstraling blijft houden. De onderste, gele ramen worden vernieuwd door wit glas zodat er meer licht binnenkomt", legt Loek de Beleir, bestuurslid van De Kirke, uit.

Restauratie van glas-in-loodramen Westdorpe: 'Doordat het glas brak, werd het gevaarlijk' (foto: Omroep Zeeland)

Het bestuur van De Kirke heeft subsidie gekregen om het glas op te knappen, maar moet ook zelf diep in de buidel tasten: "De restauratie gaat zo'n 90.000 euro kosten. Dat is een flink bedrag, maar we krijgen een subsidie van 45.000 euro. De andere helft moeten we uit eigen kas betalen. Gelukkig hebben we wat reserves daarvoor opgebouwd waardoor dit nu mogelijk is", vertelt mede-bestuurslid van De Kirke, Cor Ritico.

Ondanks het hoge bedrag van de restauratie, heeft het bestuur toch voor het handwerk van de glazenier gekozen: "Als je iets ouds wilt restaureren, dan heb je niet veel andere keuze dan voor handwerk. We zijn blij dat hier in de regio een aantal bedrijven zit die daar heel goed in is."

De restauratie zal nog een aantal weken in beslag nemen: waarschijnlijk is het glas-in-lood over twee maanden in ere hersteld. "Ze zeggen altijd dat glas-in-lood zo'n honderd jaar goed blijft, dus dan kan de kerk er weer even tegenaan!", vertelt Thomaes lachend.