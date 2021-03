Vlissingen krijgt weer een PSD-boot

De PSD-veerboot Koningin Emma keert terug naar Zeeland (artist impression) (foto: PSDnet.nl)

PSDnet.nl spant zich al ruim 15 jaar in voor het behoud van Zeeuws PSD-erfgoed. De Koningin Emma is het oudste nog bestaande schip dat in 1933 gebouwd is op scheepswerf De Schelde. De afgelopen jaren lag het schip in Scheveningen en sinds kort stond het te koop. PSDnet.nl heeft investeerders gevonden die het schip een nieuwe bestemming willen geven.

De Koningin Emma heeft een rol gespeeld als mijnenlegger bij de Koninklijke Marine, tijdens de Meidagen van 1940, is het ingezet tijdens de Watersnoodramp en de bouw van de Deltawerken. De veerdienst tussen Vlissingen en Breskens werd vanaf 1927 uitgevoerd met kopladingsveerboten. Op de andere diensten werden zusterschepen, zoals de Koningin Emma, ingezet. Die schepen voeren op de veerdiensten Kortgene-Wolphaartsdijk-Zierikzee en Vlissingen-Terneuzen-Hoedekenskerke-Hansweert.

Binnen enkele weken keert het stokoude schip op eigen kracht terug naar Zeeland. Een exacte datum is nog niet bekend. De Koningin Emma zal dan eerst gerestaureerd en gerenoveerd worden in Vlissingen-Oost. De historische elementen uit 1933 worden teruggebracht, zoals de hele salon eerste klasse. Anderen ruimten worden omgebouwd tot luxe kamers voor overnachtingen.

De Emma krijgt een ligplaats bij het Scheldekwartier in Vlissingen. Het Scheldekwartier is de locatie waar vroeger scheepswerf De Schelde was. Het schip zal daar, bij de plek waar het vroeger werd gebouwd, geflankeerd worden door diverse gebouwen van de voormalige scheepswerf.

Kroon

Arjan van Gelder van PSDnet.nl noemt het 'de kroon op ons werk.' Verheugd: "Dit is wat we sinds de oprichting in 2008 altijd al hebben nagestreefd. Het schip moet in het zomerseizoen van 2022 in volle glorie te bewonderen zijn". In de Koningin Emma moet een bed & breakfast komen.

Kijk hier naar historische beelden van de Koningin Emma: