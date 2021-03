Wachttijden bij tattooshops: 'Het is voor veel mensen ook een uitje'

Leon kan eindelijk weer aan de slag (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Leon van Tattoo Kubus in Goes is het niet alleen druk met mensen die hun afspraak uit moesten stellen door de coronacrisis. "Het enige uitje dat je nu hebt is naar de kapper of schoonheidsspecialist, maar dus ook naar de tattooshop. Het is hier gezellig en huiselijk, dus het is ook echt even weg voor mensen."

Leon voelt zich weer als een vis in het water bij het tatoeëren van zijn eerste klant sinds twee-en-een-halve maand. Toch is het ook weer even wennen na zo'n lange tijd. De komende week begint hij met relatief kleine tattoos.

'M'n hand moet weer wennen'

"Ik heb na de vorige lockdown geleerd, dat je motoriek weer moet worden getraind na zo'n lange pauze." Volgens Van den Akker is het net alsof je lang niet hebt geschreven. "Dan krijg je ook kramp in je vingers, dus laat ik m'n hand de komende dagen weer wennen om uren lang te tatoeëren."

De Nederlandse Brancheorganisatie Tattoo Kunst (NBTK) is bezorgd dat de blijdschap van korte duur zal zijn. De organisatie vreest een hersluiting door de oplopende coronabesmettingen. Daar is Leon van den Akker niet mee bezig. "Ik leef met de dag en blijf optimistisch, dus geniet ik eerst maar eens dat ik weer mooie tattoos mag maken."