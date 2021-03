Ook in coronatijd wil de gemeente Sluis weten wat er speelt, dus kunnen inwoners met het bestuur op stap

Burgemeester Marga Vermue van Sluis wandelt op bestelling met inwoners van haar gemeente (foto: Omroep Zeeland)

Inwoners kunnen de burgemeester of een wethouder van Sluis boeken voor een wandeling. Een van de eerste wandelaars is Ingrid de Baere . Zij was er als de kippen bij om een afspraak te maken toen de gemeente kwam met het initiatief. "We hebben niet veel te doen, zal ik het zo zeggen. En als zulke dingen voorbij komen, ben ik nog sneller dan een kip", zegt ze.

De Baere liep met burgemeester Vermue een rondje door IJzendijke om eens te praten over haar werk op de gesloten afdeling van ZorgSaam Emmaus in IJzendijke. Dat was de eerste afdeling van ZorgSaam waar corona uitbrak. "Dat was uniek, want alles wat er bij ons goed of slecht gegaan is, is meegenomen naar de volgende afdelingen waar het ook uitgebroken is", vertelt De Baere.

Opgesloten

Volgens De Baere is het belangrijk dat de burgemeester weet wat haar inwoners hebben meegemaakt tijdens de coronacrisis. De Baere: "Vier weken opgesloten zijn, volledig in een pak. Ook voor de mensen die er wonen en besmet zijn geraakt, heeft dat een heel grote impact."

De Baere werd daar ook persoonlijk door geraakt. "Op 22 februari 2020 heb ik mijn moeder uit handen moeten geven, dat was een verwacht overlijden en tien dagen later zijn we op slot gegaan", vertelt zij emotioneel. "Daar heb ik wel een jaartje last van gehad."

Het gemeentebestuur hoopt op deze manier te horen wat er in de gemeente speelt. "In de coronaperiode hebben we natuurlijk veel minder contact gehad met onze bewoners dan daarvoor. En dat hebben we gemist", legt burgemeester Vermue van Sluis de wandeluitnodiging uit.

Tot nu toe hebben ongeveer dertig mensen zich aangemeld voor een wandeling, deurvisite of telefoontje met een gemeentebestuurder. Als het aan de burgemeester ligt, bestellen nog veel meer mensen haar voor een wandeling.