Nienke wil dolgraag een Zeeuws pretpark ontwerpen

Nienke deed in eerste instantie een opleiding illustratie die gericht was op kranten en tijdschriften. Maar bij een bezoek aan een museum in Amsterdam, waar een tentoonstelling was over het Amerikaanse animatiebedrijf Pixar, viel het kwartje voor haar: Dit wil ik ook, dacht ze meteen.

Eenzame helden, ijzige kastelen

Sindsdien maakt ze illustraties en animaties die gekenmerkt worden door een hoog fantasiegehalte: "Mijn eeuwige voorliefde voor boeken en in het bijzonder voor Harry Potter kun je terugvinden in mijn werk." Zeilschepen in middeleeuwse taferelen, eenzame helden voor ijzige kastelen, maar ook de kustlijn van Vlissingen als schilderij zijn te vinden in de collectie van Nienke.

De kustlijn van Vlissingen gemaakt door Nienke Zijlstra (foto: Nienke Zijlstra)

Ze heeft opdrachten van spelletjesmakers en van een themapark. De ontwerpen daarvoor worden nu omgezet in gebouwen: "Ik zou ze graag willen laten zien, maar dat mag nog niet." Op Nienke's website is wel een ontwerp te zien van een restaurant dat zo in een pretpark zou kunnen staan.

Ontwerp voor een restaurant in een pretpark (foto: Nienke Zijlstra)

Een jaar geleden verraste Léon Overdulve, directeur van offshorebedrijf OOS International uit Serooskerke, iedereen met de mededeling dat het Chinese bedrijf Fantawild een themapark in Zeeland wil bouwen, goed voor zo'n twee miljoen bezoekers per jaar.

Als Nienke gevraagd wordt om attracties of gebouwen in het Chinese themapark in Vlissingen te ontwerpen heeft ze al ideeën klaarliggen: "Ik denk dat ik dan dingen zou verwerken die onze provincie kenmerken zoals Michiel de Ruyter en scheepvaart."

Nog geen nieuws uit China

Navraag bij OOS leert dat er nog geen nieuws uit China te melden is, maar dat het sowieso een lang traject gaat worden. En wanneer er een Chinese ondernemer aan de deur staat met de vraag of ze ontwerpen wil maken, weet Nienke wat ze gaat zeggen: "Kom maar op, dat lijkt me super!"

