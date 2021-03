Goedemorgen! Oude veerboot, animatie en vlogger

De PSD-veerboot Koningin Emma keert terug naar Zeeland. Een groep liefhebbers heeft investeerders gevonden zodat het het schip gekocht kon worden.

De PSD-veerboot Koningin Emma keert vanuit Scheveningen terug naar Zeeland (foto: PSDnet.nl)

Arjan van Gelder van PSDnet.nl noemt het 'de kroon' op het werk. "Dit is wat we sinds de oprichting in 2008 altijd al hebben nagestreefd. Het schip moet in het zomerseizoen van 2022 te bewonderen zijn in volle glorie". In de Koningin Emma moet een bed & breakfast komen.

Zeeuws pretpark

Na het zien van een tentoonstelling over film- en animatiebedrijf Pixar, wil Nienke Zijlstra uit Vlissingen het liefst fantasievolle animaties maken. Haar hart maakte dan ook een sprongetje, toen ze vorig jaar hoorde dat er Chinese interesse was voor het bouwen van een Zeeuws pretpark bij haar om de hoek. Als illustratief vormgever heeft ze al eens werk verricht voor een pretpark en om zoiets te ontwerpen in haar eigen woonplaats, lijkt haar geweldig.

Lotte Corijn viel 50 kg af in een jaar (foto: Omroep Zeeland)

Lotte Corijn uit IJzendijke verloor haar baan als reisleider door corona, maar achteraf gezien is ze daar blij om. Ze kon eindelijk beginnen aan haar doel om af te vallen en in een jaar is ze vijftig kilo kwijtgeraakt. Om de motivatie vast te houden deelde ze alles op sociale media, met succes. Op sociale media heeft Lotte het afgelopen jaar een community opgebouwd van ruim 28.000 volgers en is vloggen en foto's plaatsen deels haar werk geworden.

Volle tattooshops

Zeeuwse tattooshops zitten de komende periode vol. De heropende Zeeuwen tattooshops zitten de komende tijd vol en dat ziet ook de Goese tatoeëerder Leon van den Akker. Tot mei heeft hij amper meer plek om bij klanten nog een nieuwe tattoo te laten zetten.

Rode kat in de polder van Zonnemaire (foto: Laura Knol, Burgh-Haamstede)

Het weer

Het is vanochtend mistig en lokaal komt dichte mist voor en bovendien valt verspreid wat regen of motregen. Vanmiddag is er ook nog veel bewolking met kans op een bui, later in de middag en vanavond komen er enkele opklaringen. Er komt een matige noordenwind en de mist verdwijnt, De maximumtemperatuur blijft steken op zes tot zeven graden.