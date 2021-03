Zeeland is grote stijger in aantal opgerolde drugslabs

De boerderij waar het laboratorium gevonden is (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal opgerolde labs steeg in 2020 met achttien tot 108 en het aantal opslagplekken met twintig tot 105. In de labs worden naast crystal meth ook andere synthetische drugs als xtc gemaakt.

Behalve in Zeeland werden in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant meer drugslaboratoria opgerold. In Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland werden meer opslaglocaties voor drugs gevonden.

Recent werden nog een groot lab in Waterlandkerkje gevonden waar crystal meth werd gemaakt en een drugslab in Ossenisse waar xtc gemaakt werd. En de politie waarschuwde boeren vorige week nog, op te letten of mensen die lege schuren willen huren wel goede bedoelingen hebben.

De landelijk portefeuillehouder drugs van de politie, Max Daniel, vindt het lastig om in te schatten of er ook meer drugs wordt geproduceerd in Nederland, nu er meer labs zijn gevonden. "We weten immers niet wat we missen. Wel hebben we de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit, en daarmee de aanpak van synthetische drugs, geïntensiveerd. Dat heeft mogelijk een rol gespeeld."

