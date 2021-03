Geacht kabinet: 'Maak welzijn belangrijker dan welvaart'

Esther Bloemenkamp (51) uit Wemeldinge vindt dat de overheid zich meer moet richten op welzijn, dan op economische groei en de welvaart. Wat vind jij? 👇 Posted by Zeeland Kiest on Wednesday, March 3, 2021

Bloemenkamp denkt dat haar oproep voortkomt uit haar eigen ervaring. "Tien jaar geleden zijn mijn man en ik vanuit Amsterdam naar Zeeland verhuisd. We begonnen een hotel. Mijn salaris kelderde in het begin behoorlijk, maar we kozen bewust voor een rustiger leven."

Aan het begin van de coronacrisis was iedereen best blij met de rust." Esther Bloemenkamp

Bloemenkamp ervoer altijd een bepaalde druk in Amsterdam. "Je moet overal aan meedoen. Denk aan Koningsdag of hypes als koolhydraatarm leven. Dat heb je in Zeeland niet en dat geeft rust. Daarnaast zijn er hier veel minder prikkels. Alles is rustiger en goedkoper."

Welzijn vooropstellen

Pas toen Bloemenkamp haar leven meer op het welzijn wilde inrichten, merkte ze hoe lastig dit was. "Ik wilde relaxter omgaan met welvaart. Dat was behoorlijk lastig, omdat de hele maatschappij daarop ingericht is. Maar in Nederland is iedereen best welvarend. Als we gelukkiger zouden zijn met wat we hebben, dan geeft dat zoveel rust."

"Toen het coronavirus net oplaaide in Nederland, was iedereen eigenlijk best blij met de rust," zegt Bloemenkamp. "Mensen moesten pas op de plaats maken en stil staan bij wat echt belangrijk voor ze is. Dat gevoel lijkt nu verdwenen. Nu slaat het weer de andere kant op."

Er is meer aan de hand in de wereld

Volgens haar vindt het kabinet de economische groei het belangrijkste. "Terwijl er zoveel meer aan de hand is", moppert Bloemenkamp. "Er zijn grotere vraagstukken die van belang zijn. Denk aan het klimaat en bijvoorbeeld eenzame mensen."

Het hotel van Bloemenkamp is inmiddels verkocht. "We hebben nu even rust. Tijd om andere dingen te doen, want dat heb je niet als je zelf een hotel hebt."

