'Zeeland moet bij een nieuw kabinet het compensatiepakket goed in de gaten houden'

Siebe Riedstra maak je niet zo snel gek. Tegenwoordig heeft de geboren Fries (Appelscha, 1955) de AOW-leeftijd bereikt en werkt hij bij ABDTOPConsult in Den Haag. Maar in het verleden was Riedstra secretaris-generaal bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat en later op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Als topambtenaar was hij nauw betrokken bij grote projecten als de Betuwelijn en de Tweede Maasvlakte.

Twee dagen per week voor Zeeland

Voor het managen en aanjagen van het compensatiepakket voor de marinierskazerne voor Zeeland - betrokkenen spreken liever optimistisch over Wind in de Zeilen, naar het gelijknamige adviesrapport - trekt Riedstra twee dagen per week uit. Zijn functie heet formeel 'uitvoeringsregisseur'. Een leuke klus vindt hij het.

Alleen al de locatie van Riedstra's kantoor maakt dat begrijpelijk. Het uitzicht vanaf de 17e verdieping van kantoortoren Zurich, 'De Citruspers' in de volksmond, is adembenemend. Heel Den Haag ligt aan je voeten tot aan de zee in Scheveningen.

Op schema

Resultaat is er ook. De voortgangsrapportage in december toonde aan Provinciale Staten van Zeeland, de gemeenteraad van Vlissingen en het Rijk aan dat alles op schema ligt. "Alle afspraken zijn nagekomen", aldus een tevreden Riedstra. Alleen huisvesting van het kenniscentrum zware criminaliteit in Vlissingen is in januari niet gehaald, maar daar wordt aan gewerkt. Voor de rest verloopt het voorspoedig.

Uitvoeringsregisseur Siebe Riedstra op zijn kantoor in de Zurichtoren in Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

In coronatijd is dat geen vanzelfsprekendheid en iedereen moest flink de zeilen bijzetten om voldoende contact te houden. "Ik had me voorgenomen om iedere twee weken in Zeeland te zijn", zegt Riedstra, die sinds september niet meer in de provincie is geweest. Dat heeft zeker een nadeel. Locaties konden niet worden bezocht, zodat de uitvoeringsregisseur niet met eigen ogen kon zien waar die gevangenis in Vlissingen zal worden gebouwd of die trein in Terneuzen gaat rijden.

Overleg via Teams, geen reistijd

Maar voordelen zijn er ook. Overleg via apps als Teams verloopt sneller. "Het kost geen reistijd", zegt Riedstra. Op en neer naar Zeeland vanuit Den Haag ben je met de auto toch al snel drie uur kwijt. Die tijd kan nu nuttiger worden besteed. Er is vaker en sneller overleg, zelfs op voorheen ongebruikelijke tijdstippen, zoals "aan de randen van de nacht".

Uitzicht vanuit de Zurichtoren waar Siebe Riedstra op de 17de verdieping een kantoor heeft. (foto: Omroep Zeeland)

Over het proces en het contact met Zeeuwse gedeputeerden en Vlissingse bestuurders maakt Siebe Riedstra zich dan ook geen zorgen. Wél waarschuwt hij Zeeland voor een mogelijk risico als er na de verkiezingen van maart en de daaropvolgende kabinetsformatie een nieuwe ploeg ministers komt.

Gevoeld tot in de haarvaten

"Waar ik nu heel scherp op ben is ervoor te zorgen dat deze bewindslieden, die in de haarvaten van hun lijf hebben gevoeld wat dit [het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne - red.] betekent voor Zeeland, de dingen doen zolang ze nog staatssecretaris of minister zijn", aldus Riedstra. "Dat kan hopelijk tot de zomer. Het tweede is de continuïteit waarborgen. Als uitvoeringsregisseur heb ik het voordeel dat ik voor een langere periode ben benoemd. Ik blijf dus zitten en zal ervoor waken dat de attentie in Den Haag, in Vlissingen en in Zeeland bij elk van de afspraken blijft."

De Zurichtoren in Den Haag, in de volksmond ook wel 'De Citruspers' genoemd. Hier houdt Siebe Riedstra kantoor. (foto: Omroep Zeeland)

Aandacht voor Zeeland kan verslappen

Die waakzaamheid is volgens de uitvoeringsregisseur nodig, omdat de aandacht voor Zeeland bij een nieuw kabinet wel eens veel minder zou kunnen zijn dan bij de huidige ministersploeg. Die verslapping zou niet voortkomen uit onwil, maar Riedstra weet naar eigen zeggen hoe de hazen lopen.

"Ik heb jaren in Den Haag gewerkt en ik kan me heel goed voorstellen dat een nieuwe minister binnenkomt met een nieuw regeerakkoord. Dat is de opdracht waar hij of zij voor staat. Afspraken die al zijn gemaakt zijn niet hun eerste aandachtspunt. Niet dat ze die niet willen nakomen, maar het is niet de focus. Dan is het mijn zorg en taak dat iedereen bij de les blijft, want afspraak is afspraak."

